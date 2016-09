JEUX PARALYMPIQUES 2016 : ATHLÉTISME ET SPORTS COLLECTIFS Les Algériens en piste aujourd'hui

Par Saïd MEKKI -

64 Algériens représenteront l'Algérie à Rio

Les sportifs algériens sont répartis dans ces JP de Rio comme suit: athlétisme (21 athlètes), judo (3), powerlifting (2), goal-ball messieurs (6), goal-ball dames (6), handi-basket masculin (12) et handi-basket féminin (12).

Les athlètes algériens seront en lice dès aujourd'hui et demain pour le compte des deux premières journées des compétitions des 15es Jeux paralympiques de Rio de Janeiro, qui se tiennent jusqu'au 18 septembre prochain.

L'Algérie prendra part à ces 15es JP de Rio avec une délégation forte de 62 athlètes, répartis en cinq disciplines, avec l'objectif de décrocher des podiums dont quatre médailles d'or, selon la direction technique nationale de la Fédération algérienne handisport. Il s'agit de l'athlétisme (21 athlètes), judo (3), powerlifting (2), goal-ball messieurs (6), goal-ball dames (6), handi-basket masculin (12) et handi-basket féminin (12). Et justement, les Algériens concourront aujourd'hui et demain dans trois disciplines: l'athlétisme, le basket-ball sur fauteuil roulant et les goal-ball. Au programme d'aujourd'hui, en dehors de l'athlétisme et ses différentes spécialités, il y a lieu de noter les rencontres en sports collectifs. En basket-ball sur fauteuil roulant, chez les hommes, et dans le groupe B, l'Algérie rencontrera la Grande-Bretagne alors que chez les dames et également dans le groupe B, l'Algérie rencontrera la Chine. Quant au goal-ball, il n'y aura que les hommes dans le groupe A et qui se mesureront à l'Allemagne. Pour le programme de demain, l'athlétisme sera également en force avec en goal-ball homme, l'Algérie rencontrera la suède alors que les féminines doivent en découdre avec les Etats-Unis. En basket-ball sur fauteuil roulant, chez les Dames, l'Algérie sera opposée aux Pays-Bas alors que chez les hommes, les Verts rencontreront le pays organisateur le Brésil. Ceci pour les deux premières journées de ses 15es paralympiques où les responsables algériens tablent sur plusieurs médailles dont 4 en or.

Et justement, deux disciplines sont attendues avec impatience, à savoir l'athlétisme et le judo. Ce sont ces disciplines qui se sont illustrées dans les six dernières participations algériennes dans ces joutes depuis leur première apparition en 1992 à Barcelone. Aucune médaille lors de ces premiers JP faute d'expérience. Dans les seconds JP auxquels l'Algérie a participé, à savoir à Atlanta en 1996, les athlètes algériens ont arraché 7 médailles (2 or, 2 argent et 3 bronze). Ils ont terminé 40e sur 104. Là, les deux médailles d'or ont été arrachées par Mohamed Allek (Allah yerahmou, il est décédé au début du mois de mars dernier). Et d'ailleurs lui, est considéré comme la véritable locomotive du handisport algérien et tous les athlètes lui vouent respect et admiration. En 2000 à Sydney, l'Algérie a remporté trois médailles d'or, décrochées par l'inévitable champion Mohamed Allek (100m,200m et 400m).

A Athènes, c'est la meilleure moisson des Algériens avec un total de 6 médailles d'or (5 en athlétisme et 1 en judo). Nouioua, Bettina, Djellal Safia et Nadia Medjmedj ont été en or en athlétisme alors que Nine a arraché l'or en judo. Au total l'Algérie a arraché 13 médailles (6 or, 2 argent, 5 bronze) et a terminé 25e sur 135. L'édition de Pékin en 2008, les Algériens ont arraché 15 médailles (4 en or, 3 argent et 8 bronze). L'athlétisme et le judo se sont partagés les quatre médailles d'or. L'Algérie a terminé 31e sur 76 pays. Enfin dans la dernière édition en 2012 à Londres, l'Algérie a récolté 19 médailles (4 or, 6 argent et 9 bronze).

L'athlétisme a raflé les 4 médailles d'or. Dans ces joutes 2016, il est donc attendu en matière de médaille d'or de faire mieux que le «record» actuel de 6 médailles bien que les responsables ne tablent que sur 4. Or, on notera bien que ce noyau d'athlètes est susceptible de bien représenter le handisport algérien. Ces athlètes sont bien en mesure de relever le défi. Ils sont prêts à honorer le pays, comme ils l'ont fait à chaque fois bien que les noms changent dans la majorité des cas. Mais, la relève est toujours là en la matière.

De grandes chances pour l'Algérie, on notera Mohamed Berrahal (moteur), Abdelatif Baka (sprint), Samir Nouioua (demi-fond), en plus des lanceurs et lanceuses. Bahlaz Lahouari (poids), Saïfi Nassima (disque), Asmahane Boudjadart (poids-javelor) et bien sur l'inévitable Medjmedj en javelot sont aussi susceptibles de montrer sur la plus haute marche. En judo, les chances sont aussi réelles qu'en athlétisme.

Les trois athlètes algériens qualifiés, sont en mesure de relever le défi. «Mouloud Noura (-60 kg), champion du monde en titre, Mehdi Meskine (-73kg) et Abdelaoui Cherine (grand espoir), sont des atouts du judo handisport algérien.

De leur côté, les athlètes des autres disciplines (les powerlifteurs et les sélections messieurs et dames de goalball et handi-basket), «vont se battre et tenter de bousculer la hiérarchie dans des tournois très ouverts», comme l'avait déclaré le DTN-adjoint, Saâd Saïd. Alors il ne reste plus qu'à souhaiter bon courage pour nos athlètes.