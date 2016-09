ACCUSÉS DE S'ÊTRE PARTAGÉS 80 MILLIONS D'EUROS Ouverture d'une enquête contre Blatter et Valcke

La Fifa, qui avait révélé en juin que Joseph Blatter, président déchu de la Fifa, et ses anciens lieutenants Jérôme Valcke et Markus Kattner s'étaient partagés 80 millions de dollars «dans un effort coordonné d'enrichissement personnel», a annoncé hier avoir ouvert une enquête à leur encontre.

Selon la Fifa, les trois hommes s'étaient partagés cette somme à travers contrats et compensations, au cours des cinq dernières années. L'instance suprême du football avait indiqué dès juin avoir livré ces informations à la justice suisse et vouloir les partager avec la justice américaine.

Vendredi, la chambre d'instruction de la commission d'éthique de la Fifa a annoncé avoir ouvert une enquête à l'encontre des trois hommes pour des soupçons de «conflit d'intérêts» et «corruption».

L'Allemand Markus Kattner, ancien directeur financier devenu secrétaire général après la suspension et le licenciement du Français Jérôme Valcke, est également soupçonné de ne pas avoir respecté son devoir de confidentialité. M.Blatter a été suspendu huit ans par la commission d'éthique de la Fifa pour un paiement controversé de 1,8 million d'euro à Michel Platini, suspension réduite à six ans en appel. M.Blatter a ensuite fait appel devant le Tribunal arbitral du sport (TAS), qui n'a pas encore rendu sa décision. M.Valcke a lui été limogé de la Fifa pour son implication présumée dans la revente au marché noir de billets du Mondial 2014 et a été suspendu pour 12 ans de toute activité liée au football, suspension réduite à 10 ans en appel. M.Kattner a été remercié le 23 mai par la Fifa pour des «manquements».