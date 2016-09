ALIOU CISSÉ, SÉLECTIONNEUR DU SÉNÉGAL "L'Algérie parmi les favoris de la CAN 2017"

L'entraîneur du Sénégal Aliou Cissé a estimé que plusieurs sélections nationales dont l'Algérie sont favorites pour la prochaine coupe d'Afrique des nations, prévue au Gabon du 14 janvier au 5 février 2017. «Il y a des pays beaucoup mieux outillés que le nôtre, comme la Côte d'Ivoire, le Ghana ou l'Algérie. On peut dire que le Sénégal sera un vrai outsider durant cette CAN 2017.» a déclaré Aliou Cissé à Radio France internationale. Le coach des Lions de la Terrange, auteur d'un parcours sans faute lors des éliminatoires de la CAN 2017 avec six victoires en autant de rencontres, récuse l'étiquette de favoris pour la prochaine coupe d'Afrique des nations. «Prendre 18 points sur les 18 possibles, c'est vrai que c'est quelque chose d'exceptionnel. Cette génération de joueurs écrit une belle page de l'histoire du football sénégalais. Mais cela ne fait pas non plus du Sénégal un favori. N'oubliez pas que le Sénégal sort de deux CAN où il n'a pas passé le premier tour, que ce soit en 2012 et en 2015. On ne peut donc pas être favori» a t-il souligné. Le tirage au sort de la phase finale de la CAN 2017 aura lieu le 19 octobre prochain à Libreville.