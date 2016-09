ANNABA Le Creps de Seraïdi réouvert en 2017

Le Centre régional d'éducation physique et sportive (Creps) de Séraïdi (Annaba) sera réouvert durant le second semestre 2017, a annoncé avant-hier le wali Youcef Chorfa lors de l'inspection du chantier de ce projet. Chaque lot des travaux de cette structure stratégique doit été réceptionné à part et doit faire l'objet de tests techniques qui s'imposent, a insisté le responsable. Les travaux de réhabilitation et d'extension des pavillons d'hébergement, de restauration, de pédagogie, de détente et d'entraînement dépassent le taux de 90% alors que ceux portant sur les aménagements extérieurs accusent du retard, a constaté le chef de l'exécutif local qui a exhorté les concernés à hâter la cadence des actions d'aménagement extérieur et de raccordement aux divers réseaux afin de les terminer durant le mois d'octobre prochain. Destiné aux entraînements et à la préparation physique des élites sportives nationales, le Creps, implanté à 900 mètres d'altitude sur les hauteurs du mont Edough, s'étend sur quatre hectares. Il dispose de deux terrains de football dont l'un recouvert de gazon naturel et l'autre de synthétique, une salle omnisports, une piscine semi olympique, plusieurs terrains pour les divers sports collectifs et de pistes montagneuses de 2000 mètres de long pour la préparation des athlètes. Le Creps, capable d'accueillir 200 sportifs, offre également un auditorium, une médiathèque et plusieurs structures de repos et de détente. Le chef de l'exécutif local a insisté durant son inspection sur l'impérative conjugaison des efforts de tous pour permettre au Creps de Séraïdi de retrouver son statut d'antan de centre de préparation de l'élite sportive nationale et internationale.