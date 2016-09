CORDONNIER, DIRECTEUR SPORTIF DE L'US ORLÉANS "Belkalem va relancer sa carrière"

L'international algérien, Essaïd Belkalem, a choisi l'US Orléans pour «relancer sa carrière», a déclaré hier Julien Cordonnier, directeur sportif du nouveau promu en Ligue 2 française, ajoutant qu'il misait énormément sur le joueur pour aider sa nouvelle équipe à se maintenir dans ce palier.

«Belkalem arrive avec l'intention de se relancer. Pour nous c'est du gagnant-gagnant. Il doit nous aider dans notre objectif de nous maintenir en Ligue deux, tout en essayant de séduire les recruteurs dans l'espoir d'atterrir prochainement dans un club de palier supérieur», a déclaré Cordonnier, cité par la presse locale.

Belkalem, libre de tout engagement depuis son départ cet été de Watford s'est engagé lundi dernier avec Orléans pour un contrat d'une saison en plus d'une autre en option. Il a quitté le club anglais après avoir passé une saison quasiment blanche pendant laquelle il a fait de rares apparitions avec l'équipe réserve.

Le directeur sportif d'Orléans n'a pas tari d'éloges sur le joueur de 27 ans, estimant qu'il arrivait «très motivé», mettant en exergue sa «force dans les duels», et sa «faculté de jouer des deux pieds et de marquer des buts de la tête grâce à son physique imposant».

Le défenseur central rejoint à Orléans les deux anciens internationaux algériens Antar Yahia et Karim Ziani, ainsi qu'un troisième compatriote, Farid Bezouen, qui a fait, il y a deux saisons, un passage à la JS Kabylie, le club algérien formateur de Belkalem.

Le néo-joueur d'Orléans n'est plus convoqué chez les Verts depuis la fin de l'année 2014.