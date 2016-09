CYCLISME La sanction de Lance Armstrong s'est allégée

La sanction qui bannissait Lance Armstrong à vie de toute compétition officielle a été partiellement levée, a révélé USA Today mercredi. L'Américain, qui ne pouvait s'engager dans d'autres disciplines, notamment le triathlon qu'il pratiquait régulièrement, a désormais la possibilité de concourir s'il le souhaite dans un sport autre que le vélo. À une condition bien précise: «Il peut participer à une compétition officielle, nationale ou régionale, dans un sport autre que le cyclisme, si ça ne le qualifie pas pour des championnats nationaux ou un événement international», a ainsi précisé Ryan Madden, porte-parole de l'USADA, agence de lutte anti-dopage aux États-Unis. Contacté par USA Today, Lance Armstrong a réagi à cette annonce en relativisant cette «liberté» retrouvée. «J'ai désormais 45 ans et je m'exerce seulement ces jours-ci pour ma forme personnelle et ma santé» a-t-il écrit. Depuis 2012, Armstrong a été privé de plusieurs événements, notamment le marathon de Chicago ou encore une compétition de natation à Austin (Texas). Les organisateurs étaient à chaque fois signataires du Code mondial anti-dopage, empêchant de fait l'ancien cycliste de s'aligner. Interrogé sur les sports auxquels il pourrait s'essayer, Lance Armstrong a avoué qu'il n'en avait pas la moindre idée: «C'est une bonne question. Et une à laquelle je ne connais pas vraiment la réponse. C'est plutôt compliqué. Mon interprétation me mène à me dire que oui, je suis libre de participer à 80% des compétitions qui existent.»