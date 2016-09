FORMULE 1 Räikkönen fixe ses objectifs

En difficulté depuis plusieurs courses, la Scuderia Ferrari a désormais un objectif: repasser devant les Red Bull. Les temps sont durs du côté de Maranello. Alors que l'objectif déclaré était bel et bien le titre, la Scuderia Ferrari semble toujours à des années-lumière de Mercedes, qui survole une nouvelle fois la saison. Et même Red Bull semble être de nouveau passé devant l'écurie italienne... Interrogé à ce sujet, Kimi Räikkönen espère bien inverser la tendance. «Nous souhaitons évidemment finir 2e au championnat. Il n'est plus possible de gagner le titre cette année. Il y a encore des chances mathématiques mais il faudrait pour ça que Mercedes ne finisse plus aucune course. Nous avons perdu la 2e place il y a quelques courses déjà. À Spa et à Monza, nous sommes repartis dans la bonne direction. J'espère que ce sera aussi le cas lors des prochaines courses. Je suis certain que nous aurons nos chances de signer d'autres podiums. Notre but est toujours de viser plus haut qu'un podium, tout le temps. Nous continuerons à faire de notre mieux», a ainsi confié Kimi Räikkönen dans des propos rapportés par Nextgen.