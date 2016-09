JEAN-MICHEL AULAS, PRÉSIDENT DE L'OYLMPIQUE LYONNAIS "Ghezzal revient car le coach a besoin de lui"

Le président de l'O Lyonnais, Jean-Michel Aulas, a indiqué hier qu'il était contraint de se soumettre aux besoins de son coach en permettant le retour de son international algérien Rachid Ghezzal dans l'équipe première des Rhodaniens même s'il n'a pas encore trouvé un accord avec lui pour rempiler. «On n'arrivait pas à se mettre d'accord. J'ai tranché en disant que, prolongation ou pas, il allait jouer car le coach a besoin de lui. La pression est sur lui car, s'il ne signe pas rapidement son contrat, il sera quand même dans l'équipe et aura la pression des supporters», a déclaré Aulas cité par la presse locale. Ghezzal est pressenti pour disputer son premier match officiel de la saison lors de la réception de Bordeaux, aujourd'hui dans le cadre de la quatrième journée du championnat de Ligue 1 française. Lors de la première journée, l'attaquant de 24 ans était relégué dans l'équipe réserve, avant qu'il ne contracte une blessure à l'adducteur l'ayant éloigné des terrains pour trois semaines. «J'ai appelé son frère pour qu'il prolonge au plus vite. On trouvera la meilleure solution pour lui, pour le club, afin qu'il apporte son savoir-faire à l'équipe», a encore ajouté le patron de l'OL, dont l'équipe sera privée de plusieurs joueurs clés en raison de blessures.