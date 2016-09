LA SUPERCOUPE D'ITALIE La finale Juventus-Milan le 23 décembre au Qatar

La Supercoupe d'Italie entre la Juventus Turin et l'AC Milan se tiendra le 23 décembre à Doha, au Qatar, a annoncé hier la Ligue italienne. C'est la neuvième fois depuis 1993 et une première expérience à Washington que la Supercoupe d'Italie se disputera à l'étranger. L'édition 2014, remportée par Naples face à la Juventus, avait déjà été jouée à Doha. La Supercoupe d'Italie met traditionnellement aux prises le vainqueur du championnat et celui de la coupe d'Italie. La Juventus ayant réussi le doublé la saison dernière, c'est le Milan, finaliste de la Coupe, qui affrontera les Turinois.