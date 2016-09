QUALIFICATIONS DU MONDIAL 2018 Daniel Bennet dirigera le match Algérie-Cameroun

La Confédération africaine de football a désigné l'arbitre international sud-africain Daniel Bennet pour diriger le match Algérie-Cameroun le dimanche 9 octobre prochain à Blida (20h30) dans le cadre de la 1ère journée (Gr.B) du dernier tour qualificatif du Mondial 2018. Bennet sera assisté de ses deux compatriotes Zakhel Swela et Thembisile Windvoel. L'autre match du groupe B entre la Zambie et le Nigeria se jouera également le dimanche 9 octobre au stade de Ndola. L'Algérie s'est qualifiée pour ce 3e et dernier tour qualificatif aux dépens de la Tanzanie (aller 2-2, retour 7-0). Seuls les premiers des cinq groupes des qualifications se qualifieront pour la phase finale de la Coupe du monde 2018 en Russie.