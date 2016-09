LIGUE 1 MOBILIS - 3E JOURNÉE:JS KABYLIE-USM EL HARRACH (AUJOURD'HUI-19H) Les Canaris veulent gagner à Tizi

Par Bachir BOUTEBINA -

Dans le camp kabyle, tout le monde est persuadé que cette saison sera bel et bien la bonne pour les Canaris, notamment sur le vu de leur dernière prestation fournie à Alger contre le Nasria.

Aujourd'hui, pour le compte de la 3e journée de la Ligue 1 Mobilis, le stade du 1er-Novembre de Tizi-Ouzou abritera une belle confrontation kabylo-harrachi, et qui mettra aux prises deux vieilles connaissances réputées de longue date pour leur football attrayant.

Les Canaris du Djurdjura retrouvent donc ce samedi leur stade fétiche, pour la deuxième fois depuis l'entame de la nouvelle saison, et avec l'ambition légitime de s'offrir enfin leur premier succès à domicile, Pour cause, après avoir raté son entame du nouveau championnat, en concédant le zéro à zéro au stade du 1er-Novembre devant le MC Alger, le club phare des Genêts, compte bien rectifier le tir aujourd'hui contre les Harrachis, dernière victime en date du Mouloudia, et qui avait de son côté commencé la saison en arrachant un précieux point à Sidi Bel Abbés, face à l'USMBA. Il faut surtout retenir que du côté kabyle, le fait d'être allé s'imposer avec brio au stade du 20-Août 1955 aux dépens du NA Hussein Dey, lors du précédent round, au cours d'un match qui aurait pu être largement remporté sur un score très large par les Canaris du Djurdjura, il est très clair qu'un attaquant comme Boulaouidet aura certainement à coeur de débloquer son compteur face à l'USM El Harrach. Il est surtout acquis que le coach Mouassa va jouer à fond toutes ses cartes en attaque, notamment avec le retour de suspension d'un élément aussi expérimenté que Ziaya qui devra constituer avec Mebarki, les atouts forts aux avant-postes.

Un onze kabyle de départ qui ne devra pas connaître de grands changements en défense, mais peut-être au niveau de l'entre-jeu, notamment avec le retour de l'ex-goléador de l'ES Sétif.

Côté harrachi, l'équipe alignée par le coach Boualem Charef contre le Mouloudia d'Alger, a prouvé qu'elle était toujours en mesure de répondre du tac au tac, et aurait même pu arracher le nul contre le Doyen. Mais cet après-midi, et quand bien même les joueurs harrachis disent ne pas craindre d'affronter un hôte de la trempe de la JS Kabylie, il n'en demeure pas moins que sur le papier, les Canaris semblent être nettement mieux armés que les coéquipiers de Younès.

De plus, avec les absences probables des titulaires Herrag, pour cause de suspension, et celle d'Athmani, blessé, le coach Charef sera donc contraint d'opérer à plusieurs changements. Il est surtout clair que Boualem Charef n'a pas surtout manqué de secouer sérieusement ses joueurs, pour les préparer sur le plan psychologique, à la veille de ce type de confrontation.

Pour preuve, dans le camp kabyle, tout le monde est persuadé que cette saison sera bel et bien la bonne pour les Canaris, notamment sur le vu de leur dernière prestation fournie à Alger contre le Nasria. Ce sera donc une belle opportunité pour les protégés du coach Kamel Mouassa de glaner enfin à Tizi-Ouzou trois points, et peut-être aussi l'occasion rêvée de bien s'installer sur le podium.

Quant aux Harrachis, en cas de défaite, le club banlieusard de la capitale risque fort de s'installer en fâcheuse posture dans le bas du classement.

Un face-à-face qui va certainement donner lieu à des débats très animés, et au cours desquels le jeune portier de l'USMH Zeghba sera certainement beaucoup plus sollicité que son ainé d'en face Asselah.

Le public de Tizi Ouzou attend une pluie de buts de la part de son attaque qui dispose aujourd'hui d'une belle armada d'attaquants. Mais attention à ces Harrachis.



Les autres matchs...

A l'occasion de la 3e journée du championnat de la Ligue 1 Mobilis, le MC Alger (4 points), va purger son premier match à huis clos sur les trois infligés par la LFP, lors de la réception du nouveau promu le CA Batna (3 points). La mission de l'équipe de l'entraîneur Djamel Menad s'annonce, a priori à sa portée, même si le CAB ne compte pas effectuer le déplacement à Alger en victime expiatoire. Le MC Oran (4 points) sera au rendez-vous avec le derby de l'Ouest contre son voisin du RC Relizane, pénalisé par une défalcation de trois points par la Ligue professionnel pour dettes impayées. La formation de Relizane est appelée à l'emporter pour remettre son compteur à zéro. Le club oranais, version Omar Belatoui, tentera de profiter de la mauvaise passe que traverse son voisin pour remporter le gain du match. L'ES Sétif (4 points) sera l'hôte du nouveau promu l'Olympique Médéa dans un match indécis. Si la formation du «Titteri» bénéficiera de l'avantage du terrain, l'Entente aura bien des atouts à faire valoir. L'USM Bel-Abbès et le CS Constantine vont chercher à décrocher leur premier succès de la saison, pour éviter de sombrer dans le doute, en accueillant respectivement le NA Hussein-Dey et le MO Béjaïa.



Programme des matchs:

CRB 1 -JSS 0 (jeudi)

DRBT-USMA (hier soir)

Aujourd'hui:

MCA-CAB (huis clos-19h)

CSC-MOB (21h)

RCR-MCO (17h)

OM -ESS (17h)

USMBA-NAHD (19h)

JSK-USMH (19h).