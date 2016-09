PREMIER LEAGUE:LIVERPOOL-LEICESTER CITY (AUJOURD'HUI-17H30) Le duo Slimani et Mahrez très attendu

Par Bachir BOUTEBINA -

Slimani retrouvera Mahrez aujourd'hui pour ses grands débuts à Leicester

Pour Ranieri, c'est nullement un hasard si Leicester a cassé sa tirelire pour s'attacher les services d'Islam Slimani qui a rejoint son compère Mahrez pour la plus grande joie des Foxes et celle des milliers de supporters algériens.

Le déroulement de la quatrième journée de la Premier League sera incontestablement dominée aujourd'hui à partir de 17h30 (heure algérienne), par le grand derby Mancunien Man United-City, et au cours duquel se défieront pour la fois en Angleterre le célèbre entraîneur portugais José Mourihno et l'Espagnol d'origine Catalane, le non moins prestigieux technicien Pep Guardiola.

Les deux emblématiques ex-coachs respectifs du Real et du Barça vont donc «enflammer» ce samedi le mythique stade Old Trafford de Manchester, à l'occasion d'un duel que ne manqueront pas de suivre d'ailleurs sur le petit écran des milliers d'Algériens, nostalgiques des précédents chocs du plus prestigieux clasico de la Liga espagnole Real-Barça, et tant de fois «pimentés» par la grand rivalité qui a toujours opposé Mourihno et Guardiola. Mais un peu plus tard dans l'après-midi, des millions d'Algériens, de plus en plus nombreux à suivre de très près le championnat n°1 d'Angleterre, notamment depuis que Riyad Mahrez a totalement crevé l'écran avec Leicester City, le match qui se jouera à Liverpool entre les Reds et les Foxes qui viennent de recruter au prix fort l'attaquant Algérien Ishak Slimani est désormais attendu par toute l'Algérie du foot. Slimani qui vient de rejoindre à son tour le championnat européen le plus cher, après avoir marqué de son talent de buteur avéré le championnat portugais avec le Sporting de Lisbonne, est aujourd'hui considéré par l'ensemble des médias britanniques, comme le probable nouveau buteur de la Premier League. Pour Ranieri, ce n'est nullement pas par hasard si Leicester City a cassé sa tirelire pour s'attacher à tout prix les services de l'attaquant patenté des Verts, qui a finalement rejoint son compère Mahrez pour la plus grande joie des fans des Foxes, et celle des milliers de supporters algériens. Un événement footballistique sans précédent que s'apprêtent à vivre dans quelques heures beaucoup d'Algériens, et qui devra marquer les débuts officiels de Slimani en Angleterre, et de surcroit face à un club toujours aussi prestigieux, et dont la seule évocation du nom donne souvent la chair de poule.

Le grand FC Liverpool que drive aujourd'hui l'Allemand Klopp, sera ce samedi dans l'historique et très mythique stade Anfiel Road, hôte d'une sacrée rencontre au cours de laquelle deux attaquants algériens ont de très fortes chances d'évoluer côte à côte, pour la première fois avec les Foxes, face aux prestigieux Reds. Pour le site électronique de Leicester City, l'arrivée de l'attaquant international algérien Islam Slimani est vécue aujourd'hui comme un très grand évènement par tous les Foxes.

Quant à Claudio Ranieri, le très charismatique coach italien de Leicester est profondément convaincu que l'arrivée de Slimani encensera davantage les Foxes, et que ce match contre Liverpool que tout le monde attend ce samedi, pourra constituer le baptême de feu officiel du duo algérien Mahrez-Slimani, et pourquoi pas même le nouveau trio redoutable des Blues, Vardy-Mahrez- Slimani. Cet après-midi à partir de 17h30, l'Algérie du foot priera le ciel pour que la paire «hors-pair» Mahrez-Slimani fasse le spectacle sur la mythique pelouse d'Anfield Road contre les prestigieux Reds de Liverpool.

Rappelons enfin qu'à 15h, l'international Guedioura se rendra au stade olympique de Londres, nouveau fief des Londoniens de West Ham, où il affrontera avec Watford les Hammers qui seront encore privés de l'autre pépite des Verts, en l'occurrence Sofiane Feghouli, l'autre très attendu nouvel acteur de la prestigieuse Premier League.

Ce samedi, le championnat d'Angleterre va encore reléguer au deuxième plan le football national algérien, Mahrez, Slimani et consorts obligent.