Petit exploit de Boufarik au Khroub

Les trois autres matchs de cette première journée se sont soldés par des résultats nuls, dont deux vierges, en l'occurrence Amel Boussaâda - ASM Oran et AS Khroub - WA Boufarik.

La première journée du championnat de Ligue 2 Mobilis, disputée avant-hier, a majoritairement tourné à l'avantage des clubs hôtes, ayant remporté de courtes mais précieuses victoires, au moment où le nouveau promu, WA Boufarik, a réussi l'exploit du jour, en ramenant un point de son périlleux déplacement chez l'AS Khroub (0-0).

La JSM Skikda s'est en effet contentée d'un seul but, inscrit par Hamimid (4') pour venir à bout de l'USM Blida, tout comme le MC El Eulma et la JSM Béjaïa, ayant battu respectivement le MC Saïda et le RC Arbaâ sur le même score, grâce à Boulaïncer (55'), et Zerrouki (41').Le CA Bordj Bou Arréridj et l'ASO Chlef ont dû, quant à eux, inscrire deux buts pour assurer leurs victoires respectives contre le GC Mascara et l'US Biskra, car ses équipes avaient réussi, elles aussi, à trouver le chemin des filets.

Les Criquets se sont imposés grâce à un doublé de Yalaoui (2' et 7'), imités par les Chélifiens, ayant battu l'US Biskra grâce aux buts d'un même joueur, en l'occurrence Mellika (24' et 69' sp).

L'ancien Harrachi Salim Boumechra a inscrit l'unique but du GCM à la 13' minute, alors que Djaâbout avait donné une petite lueur d'espoir à l'US Biskra, en égalisant à la 25' minute, avant que son équipe n'encaisse un second but, synonyme de défaite.

Le CRB Aïn Fakroun qui avait ouvert le score par Youcef-Khoudja à la 53' minute a fini en effet par concéder l'égalisation devant Naïdji, ayant transformé un penalty au profit du Paradou à la 60' minute.