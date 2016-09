AGÉ DE 42 ANS Akrour s'engage avec le FC Annecy

Du haut de ses 42 ans, l'ancien international algérien Nassim Akrour s'est engagé avec le FC Annecy, promu cette saison en championnat de France amateur (CFA). Akrour, qui a digéré sa mise à l'écart par son club de Grenoble, a ainsi rebondi dans la région et continuera de fouler la pelouse du stade des Alpes, théâtre de nombre de ses buts.

Le meilleur buteur de l'histoire du GF38 (110 buts en 312 matchs) était aussi convoité par d'autres clubs de National et CFA.

«J'espère aider le club par mon expérience.

Même si je n'ai jamais cessé de rester en forme, je vais prendre mon temps pour retrouver la compétition» a confié le buteur insaisissable, au site ledauphine.com Akrour avait inscrit 12 buts en 30 matchs de CFA la saison dernière avec le GF38.

Il a porté le maillot de la sélection algérienne à 18 reprises entre 2001 et 2004 avec à la clé six buts marqués.