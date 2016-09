ARBITRAGE-FORMATION Plus de 150 arbitres en stage à Batna

Plus de 150 arbitres des ligues de football de wilaya de Biskra, Bordj Bou-Arréridj, Khenchella et M'sila, prennent part depuis avant-hier à un stage de recyclage et de perfectionnement à Batna, en prévision de l'entame de la saison footballistique 2016-17, a-t-on appris, hier, des organisateurs. Devant s'étaler jusqu'à dimanche, ce stage encadré par la commission d'arbitrage de la ligue régionale de football de Batna (LRFB), en concert avec des référées de la commission centrale d'arbitrage de la Fédération algérienne de football (FAF), se tient au stade municipal de la localité de Fesdis (sortie nord de la ville de Batna). Scindés en deux groupes, composés chacun de trios arbitraux et de duos de soutien, ce rendez-vous regroupe des arbitres qui devront animer des championnats inter-régions et régionaux, comporte des épreuves et tests d'évaluation de la condition physique, des cours théoriques et appliqués sur les techniques d'arbitrage et sur l'international Board, avec utilisation de supports audiovisuels, en plus d'un examen final, avec épreuves écrites qui sanctionnera ce stage. Selon les initiateurs, cette session s'inscrit dans le cadre de la formation continue pour le perfectionnement et l'amélioration du niveau de qualification des arbitres et vise à «mettre à jour» les référées quant aux nouvelles connaissances en la matière et à améliorer le niveau de l'arbitrage. Ce stage mettra également l'accent, a-t-on noté, sur la protection de l'image du jeu (fair-play), sur la cohérence et l'uniformité des décisions, sur la lecture du jeu (approche technico-tactique), et la compréhension des différentes approches du football en fonction des origines géographiques (connaissance des équipes).