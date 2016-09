BELFODIL, ATTAQUANT DU STANDARD DE LIÈGE "Pour revenir en sélection, je dois m'imposer en club"

L'international algérien, Ishak Belfodil, a indiqué hier qu'il envisageait d'abord s'imposer au sein de sa nouvelle formation belge Standard de Liège avant de songer à revenir en sélection algérienne de laquelle il est évincé depuis quelques mois. «Pour revenir en sélection nationale, je me dois d'abord de m'imposer à Standard de Liège, j'en suis conscient, et je suis animé d'une grande volonté pour réussir mon pari», a déclaré Belfodil en conférence de presse. L'attaquant de 24 ans vient de rejoindre le club belge après avoir résilié son contrat avec Bani-Yas pour lequel il a joué une saison, pour ce qui était sa première expérience en dehors d'Europe. Formé à l'O Lyon, Belfodil a porté par la suite les couleurs de plusieurs clubs de Série A Italienne, à l'image de Bologne, Inter Milan et Parme. Son départ vers le championnat des Emirats arabes unis, lors de l'été 2015, lui a causé des critiques dans les milieux footballistiques algériens, avant qu'il ne soit écarté des rangs de la sélection nationale. «Je ne suis pas encore prêt à 100%, mais je travaille d'arrache pied pour l'être dans les meilleurs délais. Je ferai tout pour retrouver mon top niveau», a expliqué le joueur, non sans faire les éloges de son nouveau club avec lequel il va disputer prochainement la phase de poules de l'Europa League.