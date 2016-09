CAN 2016 (U19/GARÇONS) L'EN se qualifie pour le Mondial 2017

La sélection algérienne des moins de 19 ans de handball garçons s'est qualifiée pour le Mondial 2017 de la catégorie, après sa victoire sur la RD Congo (22-15), en match de classement (3e-4e places) du championnat d'Afrique des nations 2016 disputé avant-hier à Bamako. Le Sept algérien accompagnera au Mondial 2017 prévu à Udinese (Italie), l'Egypte et la Tunisie qui animent en ce moment la finale de la CAN (U19). Depuis l'entame de la compétition, les handballeurs algériens ont remporté leurs trois matchs du 1er tour devant respectivement le Maroc (33-22), le Mali (46-16) et la Guinée (32-27). En quarts de finale, les Verts ont passé aisément le cap du Rwanda (45-10) avant de concéder leur seule défaite en demi-finale devant la Tunisie (23-27). Huit pays ont participé à cette compétition. Les trois premiers représenteront le continent africain pour le prochain Championnat du monde de la catégorie prévu à Udine (Italie). Le CAN 2016 des U19 a pris fin avant-hier soir et sera suivi de la CAN 2016 des U21, prévue du 11 au 18 du même mois, également au Mali à laquelle participent six pays dont l'Algérie.