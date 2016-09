CAN 2016 DE HANDBALL (U21) Six pays sur le départ aujourd'hui

Le championnat d'Afrique des nations CAN 2016 de handball des moins de 21 ans (garçons) débute aujourd'hui à Bamako (Mali) jusqu'au 18 septembre, avec six pays sur la ligne de départ, dont l'Algérie qui espère renouer avec le sacre qui la fuit depuis 28 ans.

L'Egypte (tenante du titre) considérée comme la favorite en puissance de cette édition, détient le record de titres remportés avec 11 trophées, suivie par la Tunisie (3 titres) puis l'Algérie avec deux consécrations remportées en 1986 et 1988. La Confédération africaine de handball (CAHB) a opté pour un système de compétition à poule unique avec la participation du Mali (pays hôte), l'Algérie, l'Egypte, la Guinée, le Burkina Faso, et la Tunisie.

Le premier à l'issue de la 5e et dernière journée sera déclaré champion continental, deux années après la dernière édition disputée en Egypte. La première édition de ce championnat d'Afrique des U21 s'était déroulée au Nigeria en 1980 et remportée par le pays hôte. La sélection algérienne, dirigée par Gherbi Rabah, s'est envolée hier pour Bamako avec un effectif de 18 joueurs, dont quatre évoluant au GS Pétroliers. Le fait marquant est l'absence de l'arrière droit Ayoub Abdi, exclu pour avoir «enfreint la discipline en sélection», selon le président de la Fédération algérienne de handball (FAHB), Saïd Bouamra.

Un joueur ayant déjà évolué avec les seniors lors de la coupe d'Afrique des nations-2016 au Caire a été retenu dans l'équipe des U21, à savoir le gardien de but du GS Pétroliers Khelifa Ghedbane. Pendant son cycle préparatoire, l'Equipe nationale a effectué une série de stages en Algérie et à l'étranger, notamment en Slovénie et en Hongrie, avec au menu plusieurs matchs amicaux disputés.