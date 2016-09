DIAMOND LEAGUE (MEETING DE BRUXELLES) Zerrifi 15e et dernier au 3000 m steeple

L'athlète algérien Abdelkader Zerrifi a terminé à la 15e et dernière place sur le 3000 m steeple du meeting de Bruxelles (Belgique) disputé avant-hier soir, comptant pour la 14e et dernière étape de Diamond League. Zerrifi a bouclé la course avec un chrono de 8:41.57, loin devant le trio de tête composé du Kenyan Kipruto (8:03.74), l'Américain Jager (8:04.01) et le Français Mekhissi (8:08.15). L'autre Algérien ayant pris part à ce rendez-vous, Taoufik Makhloufi, double médaillé d'argent aux Jeux olympiques de Rio, sur 800m et 1 500m, s'est contenté de la 4e place au 1500m (3:32.21). Une course très relevée, en présence notamment de 11 Kényans, dont deux finalistes du 1500m aux dernières Olympiades (5-21 août à Rio de Janeiro). Il s'agit de la deuxième sortie de Makhloufi après les JO-2016 après celle au meeting de Saint-Denis à Paris (France), terminant à la 2e place sur le 800 m (1:42.98). Le natif de Souk Ahras avait fait l'impasse sur le meeting de Berlin, le 3 septembre.