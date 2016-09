JEUX PARALYMPIQUES 2016 Gasmi offre à l'Algérie sa 5e médaille

L'athlète Mounia Gasmi (athlétisme) a ajouté une nouvelle médaille d'argent au compteur de l'Algérie, avant-hier soir à Rio, lors de la deuxième journée des Jeux paralympiques de Rio 2016. Engagée dans le concours du Poids, classe F32, Mounia Gasmi a lancé son jet à 25.41m (un nouveau record d'Afrique), terminant à la deuxième position derrière la championne paralympique tunisienne et recordwoman du concours, Maroua Brahmi (26.93), établi lors du 6è et dernier essai. La 3è position et médaille de bronze est revenue à la Britannique Gemma Prescott (19.77m). A l'issue de sa performance, Gasmi s'est dite très heureuse et contente de son parcours dans ces jeux. «Je réalise aujourd'hui mon meilleur jet de l'année qui constitue en même temps un nouveau record d'Afrique. Je récolte ainsi le fruit de plusieurs années de travail sous la coupe de mon coach, Cherif Benmoussa que je remercie au passage. Je dédie cette médaille à toute ma famille, mes amies et au peuple algérien», a déclaré l'athlète. Gasmi porte à 5 médailles la moisson de la participation algérienne aux joutes de Rio jusque-là: 3 argents (dont celles de Saifi Nassima et Lahouari Bahlaz) et deux bronzes, obtenues par Abdellaoui Cherine (judo) et Nadia Medjmedj (poids). La deuxième journée a vu également des athlètes algériens s'engager dans des finales. C'était le cas de la powerlifteuse Samira Guerioua qui a terminé en 6è position de l'épreuve avec une barre à 85kg, améliorant ainsi son classement mondial (elle était classée 9è). Le titre paralympique de la spécialité est revenue à la championne du monde chinoise Hu Dandan (107kg), suivie de la Nigériane Latifat Tijani (106kg) et la Britannique Zoe Newson (102kg). Pour sa part, le judoka Mehdi Meskine (-73kg) n'a pu aller au-delà des quarts de finale de l'épreuve consacrée aux non voyants. En 8es de finale, Meskine a éliminé l'Espagnole Gavilan Lorenzo, avant de perdre face à l'Uzbeke Sayidov Feruz. Blessée au cours de ce dernier combat, l'Algérienne a dû déclarer forfait au repêchage pour la médaille de bronze et prend de facto la 7ème place. De son côté, Lynda Hamri (T12) a échoué à se qualifier pour la finale du 100m, où elle s'est classée 4e dans sa série avec un chrono à 13.80.