LIGUE 2 MOBILIS- 2E JOURNÉE ASMO-ASK décalé au 17 septembre

Le match ASM Oran- AS Khroub comptant pour la deuxième journée du championnat d'Algérie de Ligue 2 Mobilis a été décalé au samedi 17 septembre à 16h30 au stade Bouakeul (Oran), a indiqué hier la Ligue de football professionnel (LFP). sept autres rencontres de cette journée se dérouleront le vendredi 16 septembre, selon le calendrier publié par l'instance chargée de la gestion de la compétition. D'autre part, deux rencontres de la deuxième journée de Ligue 2 se dérouleront à huis clos, il s'agit de GC Mascara- JSM Béjaïa et WA Boufarik- ASO Chlef. A noter enfin, que les rencontres USM Blida- CRB Aïn Fakroun et RC Arbaâ-JSM Skikda sont programmées respectivement aux stades Brakni (Blida) et Smaïl Makhlouf (Arba) mais un changement de domiciliation de dernière minute n'est pas à écarter. La première journée du championnat de Ligue 2 s'est déroulée vendredi le 9 septembre.