NUNO ESPÍRITO SANTO, ENTRAÎNEUR DU FC PORTO "Je me suis expliqué avec Brahimi"

L'entraîneur du FC Porto, Nuno Espírito Santo, a eu une franche discussion avec Yacine Brahimi au retour de l'international algérien au Portugal après le match qu'il a disputé contre le Lesotho à Blida et après l'échec de son transfert à Everton. «Je me suis expliqué avec Brahimi. C'est une conversation normale entre l'entraîneur et son joueur. Tout ce qui s'est passé auparavant n'est pas important. Brahimi est un joueur sur lequel on a toujours compté et on va continuer à miser sur lui», a déclaré Nuno Espírito Santo en conférence de presse, en prévision du match de ce soir (20h30, heure algérienne) face au Vitoria Guimarães. Ignoré par son coach lors des premiers matches de la saison, Brahimi devra renouer ce soir avec la compétition sous les couleurs du FC Porto.