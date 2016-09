SECONDE DÉFAITE DE SHALKE 04 EN BUNDESLIGA Première titularisation de Bentaleb

L'international algérien, Nabil Bentaleb, a signé sa première titularisation avec son nouveau club allemand, Shalke 04, mais ce dernier s'est incliné à domicile face au Bayern Munich (2-0) avant-hier soir pour la deuxième journée de Bundesliga.

Bentaleb, prêté par Tottenham cet été, a joué tout le temps de la partie. Il s'agit de sa deuxième apparition sous le maillot de Shalke après avoir fait son entrée en jeu sur la pelouse de Francfort pour la première journée ayant vu les siens revenir bredouilles à la maison. Schalke aurait pourtant mérité d'éviter une deuxième défaite de rang et s'en sortir avec au moins le point du match nul.

Les joueurs de la Ruhrse se sont défendus bec et ongles face aux stars du Bayern, dont un Ribéry au meilleur de sa forme. Schalke a joué à fond tous les coups en attaque, tirant une fois sur la barre (Huntelaar 56e) et obligeant Neuer à un sauvetage sous la menace du même Huntelaar, après un slalom de Baba dans la défense du Bayern (38e).

C'est l'inévitable Lewandowski, meilleur buteur du dernier championnat, qui a débloqué le tableau d'affichage à la 81e minute, en gagnant son duel avec le gardien de Schalke, Fehrmann, sur une ouverture lumineuse de Martinez depuis le rond central. Le deuxième but de Kimmich dans le temps additionnel (90+2) relève de l'anecdote.