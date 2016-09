RETOUR SUR LE MATCH DRBT-USMA Soustara a joué avec le feu face au Difaâ

Par Bachir BOUTEBINA -

Les keepers Zemmamouche et Jonathan ont finalement eu le dernier mot au cours d'un match très tactique qui n'a finalement pas connu de vainqueur.

Les fans Usmistes étaient vraiment curieux de savoir comment le dernier champion sortant allait se comporter avant-hier en déplacement face au DRB Tadjenanet. Finalement, les gars de Soustara que drive le Corse Jean-Michel Cavalli, peuvent s'estimer heureux d'avoir arraché le point du nul devant un hôte constantinois qui aurait pu l'emporter, comme aussi perdre cette rencontre, marquée jusqu'au coup de sifflet final par un très intense suspense. Un match qui a tenu toutes ses promesses sur tous les plans, et qui s'est déroulé devant un public record et très fair-play. Une rencontre souvent dominée en première mi-temps par les gars du Difaâ qui ont réellement mis à mal le dispositif tactique mis en place par le coach Cavalli, en l'occurrence un 3-5-2 dans lequel les camarades de Beldjilali ont complètement cafouillé leur football. Pour cause, les Rouge et Noir qui s'étaient pourtant déplacés au stade Smaïn Lahoua de Tadjenanet avec l'ambition clairement affichée par leur nouveau driver français, de s'imposer coûte que coûte aux dépens du DRBT, ont malheureusement été auteurs d'une très médiocre production, au cours des premières 45 minutes. Côté Difaâ de l'Est, le onze de départ aligné par l'entraîneur Liamine Bougherrara, et au sein duquel plusieurs nouvelles recrues, à leur tête Tayeb Maroci (ex-USMB), Senouci (ex-MCS), Djahel (ex-ASK), Bouda (ex-RCR), et notamment le portier Jonathan (ex-MCA), allait s'avérer un très rude adversaire, et face auquel le onze usmiste allait longtemps subir le jeu dans son camp.

La volonté affichée par les Bouteba, Hadded, El Mouden, Chibane, Chetal, Aïb, et autre capitaine Guitoun, était telle que le portier algérois Mohamed Lamine Zemmamouche a connu plusieurs très chaudes alertes devant sa cage. Les gars du Difaâ en voulaient terriblement devant des gars de Soustara subitement obligés de défendre, au lieu de jouer l'attaque. C'est finalement après la pause, que les Rouge et Noir retrou-vaient enfin leur jeu habituel, qui allait d'ailleurs coïncider avec l'entrée de Hamza Koudri, à la place de Bouderbal, et surtout permettre au club algérois de rééquilibrer enfin les débats, notamment au niveau de l'entre-jeu. Beaucoup plus présents en attaque, notamment après les rentrées en fin de rencontre de l'attaquant franco-ivoirien Ghislain, et celle d'Amir Saâyoud auquel le public de Tadjenanet a réservé un accueil fort chaleureux, les Rouge et Noir auraient pu surprendre l'excellent néo-keeper du Difaâ Jonathan Matijas, si Derfalou qui s'était échappé tout seul en brûlant du centre du terrain la politesse à toute la défense locale, n'avait pas buté sur l'excellente sortie du gardien Matijas. D'ailleurs, si à la 80e mn, le portier n°1 des gars de Soustara a pratiquement sauvé sur sa ligne, grâce à un geste miraculeux, un ballon frappé par Nezouani, celui-là même qui avait crucifié le MOB en fin de match, que dire alors de l'arrêt encore plus miraculeux réussi durant l'ultime minute du temps additionnel par Jonathan, devant un Saâyoud qui n'en revenait pas dans un stade au bord de la crise cardiaque, tant du côté des nombreux fans du Difaâ que des travées occupées par les supporters usmistes. Les keepers Zemmamouche et Jonathan ont finalement eu le dernier mot, au cours d'un match très tactique qui n'a finalement pas connu de vainqueur. Il n'en demeure pas moins que les Rouge et Noir ont longtemps joué avec le feu, et viennent surtout de recevoir un premier très sérieux avertissement à Tadjenanet, où le DRBT a encore fait étalage d'un football très solide.