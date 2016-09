ASO CHLEF Précieuse victoire pour Ifticène

Par El Bouali DJILALI -

L'équipe de l'ASO Chlef a démarré la nouvelle saison 2016-2017 avec une victoire à domicile après avoir battu l'US Biskra avant-hier sur le score de deux buts à un.

Pour sa première sortie officielle avec son nouveau coach Younès Ifticène, l'ASO a gagné son premier pari de ce début du championnat de la Ligue 2 Mobilis. Et pour revenir à ce match livré par les camarades de Boussaïd, les Chélifiens ont réalisé l'essentiel, à savoir les trois points devant une équipe de Biskra qui a un peu gêné les protégés de Younès Ifticène.

Durant ce match, le coach des Rouge et Blanc a aligné les six nouveaux joueurs recrutés comme titulaires et qui ont apporté un plus puisque l'ex-joueur de l'USM Blida, Mellika qui a été le meilleur élément du côté de l'ASO, après avoir fait la différence et marquer les deux buts de l'ASO, ce qui a permis à son équipe d'arracher les trois points. Dans l'ensemble, les Chélifiens méritaient cette victoire qui va sûrement galvaniser le groupe pour réaliser d'autres résultats positifs dans les rencontres à venir à domicile ou à l'extérieur.

Ce bon début des camarades de Messaoud leur permettra aussi de travailler dans la sérénité en prévision des prochains matchs.