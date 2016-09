LIGUE 1 MOBILIS - 3E JOURNÉE:MO BÉJAÏA Zahir Attia indésirable chez les Crabes

Par Boualem CHOUALI -

C'est désormais le ras-le-bol chez les supporteurs du MOB qui ont décidé de sortir de leur mutisme et tirer à boulets rouges sur Zahir Attia.

Entre le président Zahir Attia et les inconditionnels supporters des Vert et Noir, toutes ailes confondues, c'est désormais le divorce.

Ces derniers qui l'ont pourtant soutenu en le portant même à la tête de la présidence du conseil d'administration lors de l'assemblée générale des fans qui s'est déroulée juste après la fin de l'exercice précédent à l'hôtel Cristal 2, semblent plus que jamais décidés à lui montrer la porte de sortie dans les meilleurs délais possibles afin de permettre à leur club de bien gérer la situation maintenant en cette entame de l'exercice avant qu'il ne soit trop tard. C'est désormais le ras-le-bol chez les supporteurs du MOB qui ont décidé de sortir de leur mutisme et tirer à boulets rouges sur Zahir Attia.

Ce dernier, estiment les supporters, n'a pas été à la hauteur, il n'a pas tenu ses promesses et a échoué sur tous les plans avant même de commencer. Ils ont décidé de maintenir la pression en invitant les supporters de venir en masse au stade de l'OPOW le dimanche 11 septembre à partir de 18 h 00 pour mieux s'entourer et trouver les solutions à la situation actuelle du club...

Les supporters du MO Béjaïa ont décidé à l'unanimité que l'actuel président du MOB, Zahir Attia, doit partir et laisser la présidence du club aux gens compétents. «Il y a plusieurs anomalies dans la gestion du président actuel.

Les joueurs du MOB ne sont toujours pas régularisés, le club est sans conseil de gestion, celui installé par le président a démissionné avant même d'entamer le travail», estiment les supporters des Vert et Noir. De son côté, l'assemblée générale du CSA/MOB, tenue le lundi 5 septembre dernier au salon d'honneur du stade de l'Unité maghrébine a tiré la sonnette d'alarme de la situation qui prévaut dans la SSPA/MOB.

Ils ont demandé au nouveau président du CSA, M. Rezki Mustapha de prendre attache avec l'actuel président du CA et les actionnaires de la SSPA/MOB afin de tirer les choses au clair et permettre à tout le monde de se mettre autour d'une table pour discuter de la situation du club.

Beaucoup d'anomalies ont été relevées dans la gestion unilatérale de l'actuel président du CA/SSPA/MOB, Zahir Attia qui était arrivé au MOB lors de la saison sportive 2012/2013, venu pourtant à la rescousse pour que les six actionnaires puissent lancer la SSPA/MOB.

Il a même été porté à la tête du conseil d'administration pour une courte durée avant de se voir retirer la confiance, en raison aussi de fausses promesses qu'il avait avancées pour présider à la destinée du club.

C'est dire que l'histoire se répète à la maison des Vert et Noir avec la même personne, Zahir Attia en l'occurrence...