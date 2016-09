LIGUE 2 MOBILIS - 1ÈRE JOURNÉE:JSM BÉJAÏA Bonne entame des Vert et Rouge

Par Boualem CHOUALI -

Les Béjaouis veulent rapidement retrouver la LIgue 1

C'est la rentrée pour la Ligue 2 Mobilis. Le stade de l'Unité maghrébine de Béjaïa a renoué avec cette compétition le vendredi dernier à l'occasion de sa première journée qui a mis aux prises les gars de Yemma Gouraya, la JSM Béjaïa contre le RC Arba, un ex-pensionnaire de la Ligue 1 qui l'a quitté la saison dernière.

Ainsi, la deuxième équipe phare de la Soummam est rentrée dans le bal de la course à l'accession en Ligue 1 Mobilis avec l'entame officielle de l'exercice 2016-2017. Un nouvelle saison que les Vert et Rouge ont bien entamé en réalisant l'essentiel, une petite mais précieuse victoire (1 à 0) face au RC Arbâ. Déterminés, volontaires à souhait, les gars de Yemma Gouraya ont affiché leur intention de jouer les premiers rôles cette saison et surtout jouer à fond l'accession, en démontrant leur rage de vaincre montrée sur le terrain en dépit de beaucoup d'anomalies constatées sur celui-ci, notamment dans le compartiment offensif.

Pour revenir à cette rencontre du vendredi dernier, la première pour les gars de la Soummam et jouée à domicile de surcroît, cette dernière a été d'un niveau tout juste moyen, mais marquée par l'engagement des locaux sur le terrain.

D'ailleurs, les hostilités ont commencé dès le coup d'envoi de la rencontre, mais l'excès de précipitation et autres maladresses de la ligne d'attaque ont fait que le score restera vierge jusqu'à la 41' de jeu quand Bousmaha servira d'un joli centre son camarade Zerouki qui, d'un joli coup de tête mettra le cuir au fond des filets à la grande joie des supporters des Vert et Rouge qui sont venus en force pour la première sortie de leur équipe favorite. Une réalisation qui a libéré quelque part les jeunots d'El Hadi Khezzar. En effet, après la pause citron, on a vu le même scénario presque devant une modeste équipe de la RC Arbaâ qui a fermé le jeu de peur de voir la note se corser davantage. En dépit des changements opérés par le coach, avec la rentrée de Atek, Latrèche et de Drifel à la place de Bensaha, Hamiti et Ouanas respectivement, le score restera inchangé au tableau d'affichage.

A la fin des courses, les Vert et Rouge de Yemma Gouraya l'emportent par la plus petite des marges qui leur permet de se hisser en haut du tableau du classement général avec trois points au compteur.

«Aujourd'hui nous avons réalisé l'essentiel en glanant les trois points mis en jeu dans cette rencontre. C'est une victoire précieuse à tout point de vue. Elle nous permet de bien entamer la nouvelle saison et de préparer les prochaines rencontres avec moins de pression», a laissé dire le coach Khezzar avant d'ajouter: «C'est notre première sortie en cette compétition après les matchs amicaux joués lors de notre préparation d'intersaison. Cette rencontre m'a aussi permis de constater quelques anomalies en matière de jeu de mon équipe, c'est dire que la préparation continue toujours afin d'apporter des réglages nécessaires à notre machine.» Ainsi, il en ressortira de cette rencontre la volonté et l'engagement des joueurs, le retour en force des supporters et surtout d'anciens dirigeants qui ont toujours épaulé cette équipe. Bon vent les Vert et Rouge pour une bonne saison 2016-2017....