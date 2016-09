LIGUE 1 MOBILIS - 3E JOURNÉE:CR BELOUIZDAD Débuts difficiles pour le Chabab

Par Saïd MEKKI -

Les partenaires de Rebih à la recherche de leur rythme de croisière

Le CRB, équipe la plus stable en matière d'effectif, a débuté difficilement cette saison 2016-2017 avec en trois matchs: un nul, une défaite et une victoire sans oublier surtout le changement de coach après la 2e journée.

Si le CR Bélouizdad reste sans doute le club le plus stable de la Ligue 1 au cours de ces dernières saisons en matière d'effectif, force est de reconnaître que ce n'est pas le cas en matière de coaching avec, une première fois, le retour de Fouad Bouali puis celui d'Alain Michel entre la fin de la saison passée et le début de celle-ci.

En effet, l'entraîneur Foued Bouali a été démis de ses fonctions à la tête de la barre technique du Chabab après l'avoir dirigé pendant deux matchs seulement. Puisque le désormais ex-coach des gars de «Laâquiba», arrivé cet été au club, avait été prié de résilier son contrat après la défaite de son équipe sur le terrain de l'ES Sétif (2-1), pour le compte de la deuxième journée du championnat. Il s'était contenté d'un nul à domicile (1-1) contre le MC Oran à l'occasion de la première journée. Ces deux contre-performances ont précipité son limogeage, et ouvert la voie au retour d'Alain Michel qui avait quitté le club en fin de saison passée, après avoir échoué à atteindre l'objectif assigné qui était de décrocher une place qualificative à une compétition continentale.

Le Chabab a terminé la saison 2015-2016 au pied du podium. Depuis octobre de l'année dernière le CR Belouizdad a changé trois coachs et ce, sous la responsabilité du même président, à savoir Réda Malek. Il est utile de rappeler qu'Alain Michel avait succédé en octobre dernier à son compatriote Victor Zvunka, limogé à l'issue de la défaite lors du derby face au NA Hussein Dey (1-0), pour le compte de la 7e journée.

A la fin du mois de mai dernier, auteur d'un parcours en dents de scie durant la phase retour, Alain Michel a eu du mal à terminer la saison, ayant présenté au moins deux fois sa démission à la direction du club avant de le quitter finalement. Et voilà que Fouad Bouali qui effectue son retour chez les Rouge et Blanc. Pendant le mercato, le Chabab a donc, faute d'argent, surtout, gardé l'ossature de son effectif bien que le club de Laâquiba ait frappé un bon coup lors des dernières heures du marché des transferts en s'offrant le gardien international olympique Abdelkader Salhi en provenance de l'ASO Chlef pour deux saisons. Sans oublier l'engagement juste après le départ de Bouali, de Saber Bensmaïn, le désormais ancien sélectionneur de l'Equipe nationale des moins de 17 ans, en tant qu'entraîneur-adjoint, pour un contrat d'une année renouvelable. Bensmaïn a quitté son poste de sélectionneur après l'élimination des Verts au 2e tour des éliminatoires de la CAN 2017 face au Gabon (aller 0-0, retour 1-0).

Ainsi, après avoir enregistré un semi-échec à domicile face au MC Oran (1-1) puis une défaite en déplacement face à l'ES Sétif, sous la houlette de Bouali, lors de la 2eme journée, le CR Belouizdad a dû attendre le temps additionnel pour arracher une victoire à domicile jeudi dernier face à la JS Saoura sur le score de (1-0), en match avancé de la 3e journée du cham-pionnat de Ligue 1 Mobilis au stade du 20-Août.

En effet, l'unique but de la partie n'a été inscrit par le Béninois Mohamed Aoudou qu'à la 90e+3mn pour que le Chabab enregistre sa première victoire à domicile cette saison sous la houlette du coach adjoint Bensmaïn en attendant la résiliation pratique du contrat de Bouali afin qu'Alain Michel retourne à son club de la saison dernière avec lequel il a terminé à la 4e place.

Ainsi et grâce à cette victoire contre la JSS, la 1re de la saison 2016-2017, le CRB (4 points) rejoint à la 3e place, la JS Kabylie, le MC Alger, le MC Oran, et l'ES Sétif qui comptent un match en moins en attendant la fin de cette troisième journée dont les dernières rencontres se déroulaient hier soir au moment où on mettait sous presse.

C'est donc un début de saison très difficile du CRB en attendant que le coach Alain Michel ne retrou-ve la majorité de son groupe de la saison écoulée dans la perspective de faire mieux que la saison passée surtout que la stabilité est bien assurée sur le plan de l'effectif, ce qui est d'importance dans une équipe... L'ironie du sort a fait que le premier travail attendu par Michel est de se «réconcilier» avec quelques joueurs qui l'ont critiqué juste après son départ à la fin de la saison passée...