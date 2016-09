ANDERLECHT Hanni donne l'avantage contre Charleroi

L'attaquant algérien d'Anderlecht, Sofiane Hanni s'est de nouveau montré décisif pour son club en donnant l'avantage en seconde mi-temps pour une victoire 3-2 face à Charleroi. Menés 0-1, les Bruxellois vont égaliser par Teodorczyk à la 57e, avant que Hanni ne fixe un défenseur sur la gauche à l'entrée de la surface, puis de placer un ballon dans le petit filet et tromper Nicolas Penneteau (66'). Le néo-international, qui n'a pas encore eu sa chance en sélection et qui a été promu capitaine d'Anderlecht dès son arrivée, inscrit ainsi son second but en Jupiler Pro League, son 4e en comptant les coupes européennes qu'il retrouvera jeudi en recevant les Azeris de Qabala en Europa League.