APRÈS LE DÉPART DE DESABRE ET GOMES Seuls trois coachs étrangers en activité

La différence est de taille par rapport au début de la précédente saison où neuf techniciens étrangers étaient en poste en Ligue 1.

Seuls trois techniciens étrangers sont en activité en championnat de Ligue 1 Mobilis, après le départ du Français Sébastien Desabre et du Franco-Portugais Didier Gomes da Rosa respectivement de la barre technique de la JS Saoura et du CS Constantine, au terme de la 3e journée de la compétition. Engagé durant l'intersaison en remplacement de Karim Khouda, Sébastien Desabre a été démis de ses fonctions au lendemain de la victoire de la JSS à domicile face au CSC (1-0), dans le cadre de la 2e journée. Une journée plus tard, c'est Didier Gomez qui a payé les frais de la contre-performance concédée par le CSC à la maison samedi dernier face au MO Béjaïa (2-2), lui qui était en poste depuis novembre 2015. En revanche, le CR Belouizdad a enregistré l'arrivée à la barre technique du Français Alain Michel, qui va diriger son premier match lors du derby de la capitale face à l'USM Alger le 24 septembre, à l'occasion de la 5e journée. L'autre technicien étranger exerçant en championnat de Ligue 1 n'est autre que le Français Jean-Michel Cavalli, actuellement à la tête de l'USMA, arrivé en remplacement de Adel Amrouche, parti à la veille du coup d'envoi de la compétition. Le troisième entraîneur étranger est le Suisso-Tunisien du RC Relizane Moez Bouakkaz, qui a rejoint le club de l'Ouest durant l'intersaison après une première expérience en Algérie lors de la phase aller du précédent exercice avec l'USM Bel-Abbès. La différence est de taille par rapport au début de la précédente saison où neuf techniciens étrangers étaient en poste en Ligue 1. Il s'agit d'Alain Michel (CR Belouizdad), Artur Jorge (MC Alger), Bernard Simondi (JS Saoura), Alain Geiger (MO Béjaïa et ES Sétif), Jean-Michel Cavalli (MC Oran), Hubert Velud (CS Constantine), Daniel Darko Janackovic (RC Arba), François Bracci (RC Relizane) et Dominique Bijotat (JS Kabylie). La JSS et le CSC, dont les directions respectives ont chargé des techniciens locaux pour assurer l'intérim, vont certainement opter pour la piste étrangère en vue d'engager de nouveaux coachs.