BETIS SÉVILLE Premier succès pour Mandi

Le Real Betis de l'international Aissa Mandi a décroché son premier succès de la saison sur la pelouse du Stade Mestalla d'un FC Valence en pleine perdition (2-3). Il s'agit du premier succès en Liga pour le club andalous, désormais 10e (4 points). Les Sévillans, en supériorité numérique, avaient pris deux buts d'avance grâce à Ruben Castro (38') et Joaquin (54'), avant de dilapider leur avantage en trois minutes, lorsque les Valencians revenaient de loin pour égaliser grâce à deux buts de Rodrigo (75') et Garay (78'), malgré une infériorité numérique, après l'expulsion de Perez (50'). Les hommes de Gustavo Poyet vont néanmoins reprendre une nouvelle fois l'avantage dans les arrêts de jeu par l'intermédiaire de leur vétéran offensif Ruben Castro, auteur d'un doublé (90'+2). Aligné durant les 90 minutes, le défenseur central des Verts, qui occupait le côté droit de la charnière centrale aux côtés de German Pezzela, a tenu son rang, n'étant directement impliqué sur aucun but concédé.