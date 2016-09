FC SERVETTE Cadamuro buteur

Pour son septième match de la saison en Challenge League (D2 suisse), Liassine Cadamuro s'est offert son second but. Son club, le Servette FC, auteur d'un début de saison calamiteux (4 défaites de rang lors des 4 premières journées), enchaîne une troisième rencontre sans défaite. Le début de saison catastrophique et la piteuse élimination en coupe de Suisse, digérés, les Genevois ont enchaîné un nouveau match sans défaite, et ont facilement disposé de Wohlen (6-1), grâce notamment à un triplé de Nsame, leur recrue offensive en forme. Berisha, Cadamuro, auteur du troisième but des promus, et Vitkieviez se sont chargés des autres buts. Grâce à ce succès, les Grenat quittent la lanterne rouge et grimpent à la 6e place (7 points) et espèrent avoir véritablement lancé leur saison. Pour le compte de la prochaine journée, le Servette FC ira défier le FC Zurich, le solide leader.