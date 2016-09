IMPRESSIONNÉ PAR L'AMBIANCE DU STADE DE SCHALKE 04 Bentaleb suspendu face au Cameroun

Le milieu international algérien, fraîchement arrivé à Schalke 04 s'est dit «impressionné» par l'ambiance du Veltins-Arena, à l'occasion de la défaite concédée vendredi dernier à domicile face au Bayern Munich (2-0) comptant pour la 2e journée du championnat d'Allemagne, coïncidant avec sa première titularisation avec le club de la Ruhr. «L'atmosphère à l'intérieur du Veltins-Arena était extraordinaire.

La manière de voir nos supporters nous soutenir était unique. Même après la fin du match et malgré la défaite, ils ont continué à nous applaudir. Le public est tout simplement génial», a affirmé Bentaleb au site officiel du club de la Ruhr. Bentaleb, prêté par Tottenham cet été, a joué tout le temps de la partie. Il s'agit de sa deuxième apparition sous le maillot de Schalke après avoir fait son entrée en jeu sur la pelouse de Francfort (défaite 1-0) lors de la première journée. «Nous aurions aimé gagner face au Bayern, et nous racheter après la défaite à Francfort, mais ça n'a pas été le cas», a-t-il ajouté. Evoquant le match sur le terrain de l'OGC Nice demain comptant pour la 1ère journée de la phase de poules de l'Europa League, Bentaleb a relevé la nécessité de l'emporter. «Si nous parvenons à montrer le même état d'esprit affiché face au Bayern, nous serons capables de l'emporter face à Nice», a-t-il conclu. Par ailleurs, Nabil Bentaleb est suspendu pour le match du Cameroun, le 9 octobre prochain.

La FAF a été destinataire d'un fax confirmant la suspension du milieu de terrain de Schalke 04 pour ledit match pour cumul de cartons. Voici une nouvelle qui n'est pas du tout du genre à plaire au sélectionneur national. Milovan Rajevac devrait songer d'ores et déjà à remplacer son gaucher qu'il a titularisé à l'occasion de son premier match avec les Verts. Ce n'est pas les options qui risquent de lui manquer, sachant qu'il a sous la main un effectif pléthorique, quand bien même Bentaleb reste un élément très important dans le groupe des Verts.

C'est la deuxième défection recensée jusqu'ici après celle de Hicham Belkaroui, indisponible pour au moins cinq semaines en raison d'une déchirure à l'adducteur.