JEUX MÉDITERRANÉENS 2021 À ORAN Le Comité d'organisation sera installé la semaine prochaine

Le Comité d'organisation des Jeux méditerranéens 2021 sera installé, dans le courant de la semaine prochaine, dans son siège, au centre-ville d'Oran, a-t-on appris dimanche de source proche de la wilaya. Ce siège, domicilié dans les anciens locaux de la daïra d'Oran, situé au boulevard de l'ALN (ex-Front de mer), a fait l'objet de travaux de réfection et de rénovation. Une cérémonie de signature des documents de réception de ces locaux a été organisée, dimanche, en présence du président du comité olympique algérien, Mustapha Berraf et du directeur gérant de l'entreprise turque Solind, réalisatrice des travaux, Salim Ozavpat. Ces locaux devront regrouper toutes les commissions du COJM, chargés de la préparation du rendez-vous des Jeux Méditerranéens, prévus à Oran, en 2021. Par ailleurs, de même source, on précise que les responsables de la société turque ont présenté, aux autorités oranaises, le projet de la future piscine olympique, dotée d'une tour administrative composée de 7 étages. L'idée d'un partenariat entre le COA et les collectivités locales pour la réalisation de cette infrastructure sportive a été avancée, ajoute-t-on de même source. Il est à noter que la ville d'Oran a été choisie en août 2015 pour abriter les JM 2021 à l'issue du vote des membres du Comité international des jeux méditerranéens (CIJM), qui a eu lieu à Pescara (Italie). La capitale de l'ouest du pays a été largement préférée à la ville tunisienne de Sfax pour l'organisation des 19e JM, étant élue avec 51 voix contre 17. L'Algérie avait déjà abrité les JM en 1975 à Alger.