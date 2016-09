MENACE SUR LA CAN 2017 AU GABON Les organisateurs y croient toujours

Le président de la commission communication du Comité d'organisation de la coupe d'Afrique des nations 2017 au Gabon, Pablo Moussodji Ngoma, a qualifié de «rumeurs» les dernières informations faisant état d'un éventuel retrait de l'organisation du tournoi à son pays par la Confédération africaine de football, suite aux derniers événements politiques dans le pays. «Il ne s'agit que de rumeurs. Pour l'événementiel, nous sommes mobilisés à réussir l'organisation de cette compétition. La CAF est la seule habileté à retirer la CAN au Gabon», a indiqué le responsable gabonais à Radio Algérie internationale. Des affrontements ont éclaté depuis quelques jours à Libreville à l'issue de l'élection présidentielle au pays, faisant 3 morts et 105 blessés. «Il y a eu une mission dépêchée par la CAF, la deuxième du genre, qui a pu constater sur place l'avancée sur l'événementiel. A notre niveau, nous sommes décidés à offrir à la jeunesse africaine une CAN digne de ce nom», a-t-il ajouté. La prochaine CAN 2017 (14 janvier-5 février) verra la présence des «plus grandes nations du continent à l'instar de l'Algérie», estime Pablo Moussodji Ngoma qui se réjouit d'«un plateau royal». «Il y aura la présence des grandes nations africaines, comme l'Algérie et l'Egypte, le plateau sera relevé. Au niveau du COCAN, nous sommes très satisfaits de recevoir tout ce beau monde», a souligné le responsable de communication du COCAN. Enfin, l'interlocuteur a confirmé la date du déroulement du tirage au sort de la phase finale de la CAN-2017 pour le 19 octobre prochain. «Jusqu'à preuve du contraire, le tirage au sort aura lieu le 19 octobre prochain à Libreville. Les autorités locales sont sereines par rapport à l'organisation de cet événement continental», a-t-il conclu. La CAF tiendra entre le 21 et 27 septembre au Caire (Egypte) ses réunions annuelles, à l'issue desquelles l'organisation de la CAN 2017 par le Gabon sera définitivement tranchée.