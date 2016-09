STANDARD DE LIÈGE Premier but de Belfodil en championnat

L'attaquant international algérien du Standard de Liège, Ishak Belfodil a inscrit son premier but sous les couleurs de sa nouvelle formation, à l'occasion de la réception dimanche soir de Genk (2-0), en clôture de la 6e journée du championnat belge. Le joueur algérien a ouvert la marque d'une reprise de tête (11e) avant que son coéquipier Orlando n'assure définitivement la victoire du Standard en inscrivant un but à la 90e minute. A l'issue de cette victoire, le Standard de Lège remonte à la 9e place du classement avec 9 points, à quatre longueurs du leader Zulte-Waregem. «Je suis très content, sur le plan personnel comme collectif. J'ai réussi à marquer mon premier but, et je suis très heureux de la victoire de l'équipe, a réagi l'Algérien au micro de la RTBF après la rencontre. Avec les joueurs présents ici, les supporters, le stade... On n'est pas à notre place au classement. On a décidé de repartir sur de bonnes bases, on a bien travaillé depuis mon arrivée. J'ai plus joué en numéro 10 qu'en pointe face à Genk, c'est le petit Benito qui était devant. Il a fait du très bon travail! On méritait ce but après notre très bonne entame de match, comme le coach nous l'avait demandé.» «L'équipe a adhéré au discours du nouveau coach, quand on voit notre pressing, c'est sa patte à lui, a repris l'Algérien. Je ne sais pas comment c'était avant, mais c'est lui qui nous a demandé d'agir de la sorte. C'est de bon augure, mais il ne faut pas s'enflammer, il faut continuer à travailler dur à l'entraînement pour reproduire de bonnes prestations. Nous sommes nombreux dans le groupe, mais c'est une saine concurrence. Cela va faire du bien à l'équipe», a-t-il expliqué.