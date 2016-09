MO BÉJAÏA Les Crabes à l'heure africaine

Par Boualem CHOUALI -

En demi-finale, le MOB recevra le FUS Rabat avant la seconde manche au Maroc

Tout semble bien parti pour les Béjaouis pour franchir un grand pas pour la finale de la coupe de la CAF au stade de l'Unité maghrébine, afin d'éviter plus de pression au match retour, qui se jouera à Rabat le dimanche 25 septembre.

C'est le compte à rebours désormais dans la maison des Vert et Noir. Les Crabes ne pensent qu'à la demi-finale de la coupe de la CAF dont la première tranche se jouera à Béjaïa, dimanche prochain dans la soirée. Une aubaine inestimable pour les Vert et Noir de la Soummam, les seuls représentants du football national qui arrivent à ce stade de la compétition africaine pour la première fois de leur histoire...Les Crabes qui sont revenus avec le partage des points de leur déplacement à Constantine samedi dernier après leur match nul (2 à 2), affichent un moral au beau fixe. En effet, tout semble bien parti pour les gars de la Soummam pour réaliser un bon match et surtout faire un grand pas pour la finale à partir du stade de l'Unité maghrébine de Béjaïa afin d'éviter plus de pression au match retour qui se jouera à Rabat le dimanche 25 septembre. C'est dire que les Crabes sont plus que déterminés à réaliser un exploit lors de cette manche aller. Cette équipe, que tout le monde qualifie de forte de caractère, en démontre le coup réalisé lors des quatre minutes de temps morts, contre le CSC, suite à un coup franc de Yaya, et un mauvais renvoi, Petrongal nivellera la marque de la tête (2-2). Un caractère de gagneurs certes, mais ça ne sera pas comme la compétition nationale, car ça va être un autre calibre d'équipe. L'équipe à Nacer Sendjak doit faire preuve de beaucoup de combativité et surtout d'engagement et de concentration. Pour les joueurs, qui affichent une volonté de fer, il n'est pas question de laisser filer cette opportunité de passer à la finale «désormais le destin est entre nos mains à quelques jours de cette première manche. Il est vrai que ça ne sera pas facile, mais loin d'être aussi impossible. Nous ferons de notre mieux pour réaliser un bon coup avant notre déplacement en terre marocaine» ont déclaré les joueurs à l'unisson avant la reprise des entraînements. En outre, quant à la colère qui a gagné les inconditionnels supporters des Vert et Noir qui sont plus que jamais remontés contre le président Attia, celle-ci est loin de s'estomper. Ils ont tenu leur réunion le dimanche passé, mais en l'absence de ce dernier qui n'a pas, une fois de plus, répondu à l'appel des joueurs. Après un débat, un long et riche débat, il a été décidé de dégager une délégation de supporters pour rencontrer le président Attia le jeudi prochain afin de tirer les choses au claires sur la situation qui prévaut dans la maison des Vert et Noir aussi bien sur le plan sportif que financier. Sur le même chapitre, sur invitation du nouveau président du CSA/MOB, Mustapha Rezki en l'occurrence, une autre réunion, pas des moindres, regroupera tous les actionnaires de la SSPA/MOB pour inviter le président Attia autour d'une table afin de répondre aux questions des actionnaires relatives à la situation notamment financière du club et surtout aux promesses faites par le président Attia lors de l'assemblée qui l'avait porté à la tête du CA/SSPA/MOB. C'est dire que les choses s'accélèrent dans la maison des Vert et Noir afin d'y remédier au plus vite avant qu'il ne soit trop tard.