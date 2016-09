EN PRÉVISION DU DERBY NAHD - MCA Les supporters s'unissent contre la violence

Par Saïd MEKKI -

La «mobilisation» des fans du MCA et ceux du NAHD sur les réseaux sociaux pour combattre la violence dans les stades est à mettre en relief en cette période de l'Aïd El Kébir, propice pour tourner la page des mauvaises réactions dans les stades.

D'ailleurs, les supporters de ces deux équipes ont bien constaté que leurs équipes respectives ont été sanctionnées de huis clos à cause de ces violences à l'intérieur des enceintes sportives. Ainsi, si le premier derby entre le MC Alger et l'USM El Harrach (1-1) a connu des scènes anti-fair-play, les supporters du MCA et du NAHD se mobilisent ainsi à travers les réseaux sociaux afin de sensibiliser sur les conséquences des méfaits de la violence dans les stades. Or, les supporters du NAHD et su MCA vont devoir se rencontrer du les gradins du stade du 5-Juillet ce vendredi pour le compte de la 4ème journée de la Ligue 1 Mobilis. Et ces réactions dignes des vrais supporters cherchant à faire la fête lors des rencontres incitent à l'optimisme quant à la sensibilisation pour endiguer ce phénomène nuisible qui est la violence dans les stades. Quand ça vient des supporters eux-mêmes, c'est une «première» qu'il faudrait saluer avant d'espérer la voire concrétiser sur le terrain du stade du 5-Juillet ce vendredi et pourquoi pas se généraliser dans tous les stades du pays. D'ailleurs à ce propos, il est important de signaler que les supporters du NAHD et du MCA ont déjà prouvé qu'ils peuvent bien «assurer» la fête à l'intérieur du stade et ce quel que soit le résultat. La preuve a été donnée le 1er mai dernier lors de la finale de la coupe d'Algérie où le stade du 5-Juillet a connu une ambiance de fête sous les couleurs des deux équipes et où les supporters des deux camps ont fait sensation et montré un fair-play digne d'être souligné. Avec la mobilisation de tout un chacun, il est certain que la violence ne sera plus dans nos stades. On se souvient qu'avant la finale de la coupe d'Algérie au mois de mai dernier, la Dgsn avait fait appel aux deux équipes pour assurer le fair-play. De leur côté, les dirigeants du MC Alger et du NA Hussein Dey, avait lancé la veille de la finale un message de fair-play à leurs supporters. «Nous espérons que cette rencontre se déroule dans les meilleures conditions avec une allure de fête entre deux clubs frères. Nous lançons un vibrant appel au grand public mouloudéen pour qu'il fasse preuve de fair-play quelle que soit l'issue de la partie», avait alors déclaré Mehdi Aizel, membre du conseil d'administration du MCA, lors d'une conférence de presse animée conjointement avec le président du NAHD, Mahfoud Ould Zmirli au siège de la wilaya d'Alger. De son côté, le président du Nahd, Mahfoud Ould Zmirli, a insisté également sur la nécessité pour les dirigeants de deux clubs finalistes de conjuguer leurs efforts et de privilégier la sensibilisation pour le bon déroulement de la finale. «Nous avons tenu une réunion avec les membres du comité de supporters pour préparer au mieux ce rendez-vous. Les supporteurs du NAHD sont connus pour leur sportivité et c'est à eux d'être à la hauteur. Dans les sept dernières saisons, nous n'avons jamais été sanctionnés pour le huis clos.», a-t- il fait savoir. Et justement ce sont ce genre de réunion entre les supporters des deux équipes à la veille de chaque match qui devrait être «instituée» pour préparer les supporters à éviter toute scène de violence où menant à la violence dans et en dehors des enceintes sportives...