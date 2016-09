CYCLISME Le Giro 2017 partira de Sardaigne

Le prochain Tour d'Italie, qui fêtera en 2017 sa 100e édition, partira de Sardaigne le 5 mai prochain et restera trois jours sur l'île, qui n'a que rarement été visitée par l'épreuve. Les organisateurs du Giro ont présenté hier à Milan le grand départ de la prochaine édition. Pour le parcours complet, il faudra attendre le 25 octobre. Les trois premières étapes, toutes en ligne, auront donc lieu en Sardaigne, où le Giro n'est passé qu'à trois reprises, en 1961, 1991 et 2007. La Sardaigne sera traversée du nord au sud. La première étape sera disputée entre Alghero et Olbia, d'où partira la deuxième en direction de Tortoli. La troisième étape sarde aboutira à Cagliari, capitale de la province et principale ville de l'île. «Pour moi, c'est une très grande fierté de savoir que le Giro va partir de ma terre. Ce serait magnifique de pouvoir participer avec ce genre de départ», a déclaré le coureur italien de l'équipe Astana Fabio Aru, sarde lui-même. Troisième du Giro en 2014 et deuxième en 2015, l'année où il a gagné le Tour d'Espagne, Aru n'a pas participé cette année au Tour d'Italie mais a couru son premier Tour de France (13e).