IL EST DE RETOUR DANS LE ONZE TYPE DE L'O.LYONNAIS Possible prolongation du contrat de Ghezzal

L'international algérien Rachid Ghezzal était de retour sur les terrains de Ligue 1 avant-hier après s'être rétabli d'une déchirure à l'adducteur droit, lui qui avait alimenté les médias par l'interminable feuilleton de sa prolongation de contrat, qui expire en juin 2017. Entre blessure et mise à l'écart temporaire en guise de sanction pour les atermoiements entourant sa prolongation de contrat, l'attaquant de 24 ans n'avait disputé aucun match officiel avec l'équipe première cette saison.

C'est désormais chose faite. Si son équipe a chuté à domicile face à Bordeaux (1-3, J4), pour la première fois dans sa nouvelle enceinte, le Parc OL, Ghezzal peut, pour sa part, se satisfaire de son retour sur les terrains et par l'accueil de ses supporters, qui ne se sont pas montrés rancuniers à son égard, lui réservant même des encouragements. Aligné durant l'intégralité des débats (averti à la 85'), le natif de Décines s'est exprimé en fin de rencontre sur sa situation.

«Je suis assez serein parce que j'ai la tête sur les épaules, je sais que ces périodes de mercato font partie de la vie d'un footballeur.

J'ai donc vécu cette période sereinement, et le fait de pouvoir déjà retrouver les terrains, c'est tout ce qui m'importe», a-t-il commenté, en zone mixte. À propos de sa fameuse prolongation de contrat, le pur produit de l'académie de l'Olympique lyonnais réaffirme et clame son envie de rester au sein de son club formateur. «Moi, je l'ai toujours dit, mon souhait est de continuer à l'Olympique lyonnais. On s'est rapproché avec le club, c'est une bonne chose.» Et de conclure: «Si un accord peut être trouvé dans les jours ou semaines qui viennent? Oui, bien sûr!»