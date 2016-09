JS SAOURA Bentalâa nouvel entraîneur des gardiens

Fayçal Bentalâa vient d'être désigné comme nouvel entraîneur des gardiens de buts de la JS Saoura, a-t-on appris hier auprès du président du club à Béchar. «Fayçal Bentalâa, qui a entamé sa mission tout récemment au niveau de ce club du sud, remplace à ce poste Hakim Sbaâ», a précisé Mamoun Hamlili. «Le nouveau coach des gardiens de buts de cette formation, qui exerçait auparavant en Arabie saoudite, a signé un contrat d'une année avec la direction de notre club, et ce dans le cadre d'une meilleure prise en charge technique de nos gardiens de buts», a-t-il souligné. Le recrutement de ce technicien s'inscrit dans le cadre des objectifs du club de jouer les premiers rôles au sein des compétitions du championnat et de la coupe d'Algérie et de représenter dignement l'Algérie à la prochaine édition de la Ligue des champions d'Afrique, a encore soutenu le président du conseil d'administration de la JS Saoura.