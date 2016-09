LIGUE 2 MOBILIS-2E JOURNÉE PAC-MCEE en tête d'affiche

Cinq clubs se partagent actuellement la première place au classement de la Ligue 2 Mobilis, avec trois points chacun.

La 2e journée du championnat de Ligue 2 Mobilis, prévue ce week-end, s'annonce tout aussi palpitante que la première, avec au menu plusieurs chauds duels, à l'issue improbable, particulièrement entre le Paradou A C et le MC El Eulma, qui sera probablement à l'affiche des matchs de demain. Les Pacistes, qui restent sur un bon nul chez le CRB Aïn Fakroun (1-1), bénéficieront cette fois-ci de l'avantage du terrain, en accueillant le MCEE qui, lui, reste sur une courte mais précieuse victoire à domicile contre le MC Saïda (1-0). Un chaud duel donc, qui reste ouvert à différentes probabilités, car mettant aux prises deux ténors de la Ligue 2 Mobilis, qui de surcroît ont réussi une bonne entame de leur nouvelle saison. D'autres chauds duels vaudront également le détour, particulièrement GC Mascara - JSM Béjaïa, USM Blida - CRB Aïn Fakroun et WA Boufarik - ASO Chlef, entre anciens pensionnaires de l'élite. Les autres matchs inscrits au menu de cette 2e journées sont: RC Arba-JSM Skikda, US Biskra - CA le Bordj Bou Arréridj et MC Saïda - Amel- Boussaâda. Battus au cours de la première journée, l'USM Blida, le MC Saïda, le RC Arba, le GC Mascara et l'US Biskra sont déjà sous pression, car condamnés à réussir un bon résultat au cours de cette 2e journée, au risque de voir certains parmi les actuels leaders les devancer de six points. Cinq clubs se partagent actuellement la première place au classement de la Ligue 2 mobilis, avec trois points chacun. Il s'agit de la JSM Skikda, du MC El Eulma, de la JSM Béjaïa, du CA Bordj Bou Arréridj et de l'ASO Chlef, mais qui seront tous appelés à jouer en déplacement au cours de cette 2e journée. De chauds débats que l'ASMO et l'ASK suivront à distance, car appelés à en découdre samedi, alors que les autres matchs se seront joués vendredi. Tous les matchs se joueront en présence du public, sauf à Mascara et Boufarik en raison du huis-clos qui pèse sur les clubs hôtes.

Programme des matchs Demain:

Paradou AC - MC El Eulma (16h30)

USM Blida - CRB Aïn Fakroun (16h30)

RC Arba - JSM Skikda (16h30)

GC Mascara - JSM Béjaïa (16h30, à huis clos)

US Biskra - CA Bordj Bou Arréridj (19h)

WA Boufarik - ASO Chlef (16h30, à huis clos)

MC Saïda - Amel Boussaâda (19h)

Samedi: ASM Oran - AS Khroub (16h30).