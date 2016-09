LIGUE DES CHAMPIONS DE L'UEFA Ghoulam décisif avec Naples

Titulaire indiscutable au Napoli, Faouzi Ghoulam a prouvé une nouvelle fois qu'il fait partie des meilleurs à son poste.

Pour son retour en Ligue des champions, Naples a débuté sa campagne par une victoire contre les Ukrainiens du Dynamo Kiev avant-hier soir en Ukraine. Dans ce premier match du groupe B, les coéquipiers de Faouzi Ghoulam se déplaçaient à Kiev pour y affronter le Dynamo. Le Napoli a encaissé d'abord un but à la 25e minute par Garmash, avant que Ghoulam n'ajuste un centre millimétré pour Milik qui propulse son 1m86 pour smasher la balle de la tête et inscrire le but de l'égalisation (36e). L'attaquant polonais va récidiver juste avant la mi-temps, permettant aux Napolis de rentrer aux vestiaires avec l'avantage au score. En deuxième mi-temps le bloc napolitain n'a laissé aucune chance au Dynamo Kiev de revenir au score. Naples prend la tête du groupe B grâce à cette victoire contre le Dynamo Kiev, profitant du match nul entre le Benfica et le Besiktas (1-1). Titulaire indiscutable au Napoli, Faouzi Ghoulam a prouvé une nouvelle fois qu'il fait partie des meilleurs à son poste. Passeur décisif, l'international algérien a beaucoup apporté offensivement en délaissant peut-être parfois son rôle défensif. Il faut dire que le latéral était au four et au moulin à cause d'un Hamsik éteint. Bergomi, légende de l'Inter Milan et Champion du monde 82 avec l'Italie, est revenu sur le match de Ghoulam, séduit par la prestation du défenseur du Napoli: «Le quatuor défensif fonctionne bien avec Ghoulam, il a toujours été dans les bons coups, dans le bon tempo. Sarri l'a toujours préféré à Strinic par rapport à ses qualités offensives, il a un pied gauche de grande qualité.»