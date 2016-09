MO BÉJAÏA Sidibé reprend, Lakhdari et Messaâdia absents

Le milieu de terrain défensif malien du MO Béjaïa Soumaila Sidibé a repris l'entraînement avant-hier après une indisponibilité pour blessure, alors que Adel Lakhdari et Ahmed Messaâdia ont brillé par leur absence, à quatre jours de la demi-finale (aller) de la coupe de la Confédération face aux Marocains du FUS Rabat. Après avoir bénéficié de deux jours de repos, coïncidant avec l'Aid El-Adha, les Crabes ont repris le chemin d'entraînement mardi en fin d'après-midi sous la houlette de l'entraîneur Nacer Sendjak. Le latéral droit Sofiane Khadir, l'arrière gauche Yacine Salhi, et l'attaquant Faouzi Yaya se sont entraînés en solo, eux qui souffraient de diverses blessures. Idem pour le milieu offensif, Kamel Yesli, sorti sur blessure à la cheville lors du dernier match en championnat samedi face au CS Constantine (2-2), qui a travaillé à l'écart du groupe, au moment où sa participation dimanche prochain n'est pas remise en cause. Le MOB, a réussi l'exploit d'atteindre le dernier carré de la coupe de la Confédération, à l'occasion de sa première participation internationale de son histoire. Le match retour se jouera le dimanche le 25 septembre au stade de Rabat. L'autre dernier demi-finale opposera les Tunisiens de l'ES Sahel aux Congolais du TP Mazembe.