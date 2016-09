MONDIAL 2006 Beckenbauer aurait touché 5,5 millions d'euros

Le «Kaiser» Franz Beckenbauer aurait touché la somme de 5,5 millions d'euros pour son poste de président du comité d'organisation du Mondial 2006 en Allemagne, malgré qu'il avait toujours affirmé avoir travaillé gracieusement, a révélé hier l'hebdomadaire der Spiegel. Cette affaire n'aurait cependant rien à voir avec les autres enquêtes ouvertes contre Beckenbauer dans le cadre de l'organisation du Mondial 2006, si ce n'est qu'elle écorne encore un peu plus l'image d'un personnage emblématique du football allemand. L'information a provoqué la colère hier du président de la Fédération allemande de football (DFB), Reinhard Grindel, qui a accusé le «Kaiser» Beckenbauer, 71 ans, et les organisateurs du Mondial 2006 d'avoir menti et trompé l'opinion publique. Selon le site Internet du Spiegel, l'argent a été pris sur une donation de 12 millions d'euros faite par l'un des sponsors de l'événement, la société de paris Oddset, à laquelle Beckenbauer avait prêté son image pour la publicité, affirmant qu'il aurait même tenté de dissimuler cet argent au fisc.