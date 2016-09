STADE RENNAIS Trois postes différents pour Bensebaïni

Le défenseur international algérien du Stade rennais Ramy Bensebaïni a été utilisé dans trois postes différents lors des quatre premières journées du championnat de France de Ligue 1. Lors des deux premiers matchs de la compétition, Bensebaïni (22 ans) a été aligné en défense centrale, aux côtés du Portugais Pedro Mendes. Lors de ses retrouvailles avec son ancien club de Montpellier, c'est au milieu de terrain, qu'il a joué et a montré sa belle touche technique. Pour la réception dimanche dernier de Caen (2-0), c'est au poste d'arrière gauche qu'il a été positionné, comme ce fut le cas très souvent la saison dernière avec Montpellier. L'ancien sélectionneur national Christian Gourcuff, actuellement à Rennes a engagé le joueur, formé à l'Académie JMG du Paradou AC, pour pouvoir tirer profit de sa polyvalence.

Bensebaïni s'est engagé avec le Stade rennais cet été pour quatre ans, en provenance du Paradou AC. Il avait été prêté lors des deux dernières saisons respectivement à Lierse et à Montpellier. Au terme de la 4e journée, le Stade rennais pointe à la 6e place au classement de la Ligue 1 avec 7 points, à deux longueurs des deux coleaders l'OGC Nice et les Girondins de Bordeaux.