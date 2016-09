WA BOUFARIK-ASO CHLEF (DEMAIN À HUIS CLOS) Ifticène exige une victoire

Par El Bouali DJILALI -

Après leur première sortie réussie contre l'US Biskra lors de la première journée du championnat de la Ligue 2 Mobilis, les Chélifiens veulent aller à Boufarik pour affronter le nouveau promu, le WAB, demain à 16h30 à huis clos. Le staff technique de l'ASO, à sa tête Younès Ifticène, sait pertinemment que le plus dur reste à venir avec cette cascade de rencontres importantes. C'est dire qu'un succès demain contre Boufarik, désormais primordial, aidera l'ASO à tracer son objectif d'accéder en Ligue 1. Pour y parvenir, les partenaires de Messaoud ne doivent pas gaspiller des points surtout en ce début du championnat. L'entraîneur chélifien insiste pour enregistrer une nouvelle victoire en ce premier déplacement, après le premier succès contre Biskra à domicile la semaine dernière, malgré le fait que l'équipe n'a pas montré son meilleur rendement. Mais pour Ifticène, il table sur les trois points et a insisté auprès de ses capés pour être solidaires et enchaîner les bons résultats. La victoire est donc le seul mot d'ordre des Chélifiens demain à Boufarik, même si la tâche s'annonce délicate face à une équipe qui veut confirmer sa victoire du week-end dernier face à l'AS Khroub à l'extérieur. Les camarades de Smahi savent à quoi s'en tenir donc demain contre Boufarik,qui va sans aucun doute tout donner pour battre l'ASO, malgré l'absence de son public, étant donné que le match se jouera à huis clos. Cela devrait constituer un avantage pour l'ASO Chlef en évitant la pression du public local et revenir à Chlef avec les trois points.