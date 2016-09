LIGUE 1 MOBILIS - 4E JOURNÉE:MC ORAN-USM BEL ABBÈS (DEMAIN-19H) Les Hamraoua visent la passe de trois

Ce derby de l'Oranais devrait attirer une affluence nombreuse

Un derby qui ne manquera pas de drainer la grande foule, d'autant plus que le Mouloudia d'Oran veut à tout prix remporter un troisième succès d'affilée pour rester en tête du classement.

En match avancé de la quatrième journée du cham-pionnat de la Ligue 1 Mobilis, ce vendredi le stade Zabana d'Oran sera le théâtre du derby de l'Ouest prévu entre les Hamraoua d'El Bahia et celui d'El Khedra de la Mekerra voisine. L'USM Bel Abbès qui vient de retrouver pour la énième fois l'élite numéro un, se rend demain chez un hôte oranais du MCO très en verve actuellement, sous la houlette du coach Omar Belatoui qui retrouvera en face de lui un certain Mohamed Tahar Chérif El Ouazzani.

Un derby qui ne manquera pas de drainer la grande foule, d'autant plus que le Mouloudia d'Oran veut à tout prix remporter un troisième succés d'affilée pour rester en tête du classement. Quant aux Bélabésiens, il faut bien reconnaître qu'après trois journées, l'USMBA n'a glané pour l'instant que deux points, suite à ses deux matchs nuls concédés à domicile, respectivement devant l'USMH (0-0), puis contre le NAHD (2-2). Deux derniers semi-revers entrecoupés par une première défaite essuyée à Batna contre le CAB (1-0), l'autre néo promu en compagnie de l'O Médéa, dernière victime en date des Hamraoua à Zabana (2-1).

L'autre victime des gars d'El Hamri a pour nom le RC Relizane, qui a été défait chez lui par le prochain hôte oranais du club phare de la Mekerra.

Le MCO jouera donc ce vendredi son second match derby d'affilée. Il n'en demeure pas moins que face à un très courageux Rapid de la Mina, les protégés de l'entraîneur Belatoui ont été longtemps malmenés, avant de crucifier sur un contre meurtrier les Lions de Relizane, grâce à un but assassin de Nessakh, l'actuel meilleur buteur des Hamraoua (2 buts). Cependant, il faut aussi reconnaître que le Mouloudia d'Oran avait déjà fait forte impression au stade du 20-Août 1955 en arrachant d'entrée le match nul aux dépens du CR Belouizdad (1-1), avant de s'imposer à Zabana devant Les Médéens du Titteri (2-1). Il est surtout important de rappeler qu'il y a des lustres que les Rouge et Blanc du MCO, n'avaient pas réussi une telle entame de saison, en occupant rapidement les premières loges du championnat de la Ligue 1. Il est donc très clair que les camarades du revenant Ferrahi, se voient offrir demain à Zabana, une très belle opportunité d'engranger chez eux trois points supplémentaires, synonyme de maintien en tête du nouveau championnat.

Néanmoins, les Hamraoua accueillent dans vingt-quatre heures un voisin bélabbésien plus que jamais en quête de réhabilitation, et dont l'actuel coach connaît parfaitement comme sa poche le MCO.

Chérif El Ouazzani qui reste à ce jour un authentique technicien capable de damer le pion à n'importe quel ténor, misera essentiellement sur l'aspect psychologique, souvent déterminant à ses yeux dans ce type de derby. Il est vrai que contre les Sang et Or du Nasria, l'USMBA a commis trop d'erreurs, et suite auxquelles El Khadra a failli perdre un match au cours duquel les coéquipiers de Ghazali ont pratiqué du beau jeu, mais sans véritable percussion en attaque. Face à un MCO qui pratique aussi un football très ouvert, mais très réaliste en ce début de saison, les camarades de Balagh et consorts, savent pertinemment que des joueurs aussi expérimentés que Mourad Delhoum, Belabbès, Aoued, ou bien un Boudoumi qui adore s'engouffrer dans le moindre espace, il faut impérativement que les gars de la Mekerra gagent la bataille du milieu de terrain.

Un secteur de jeu dans lequel excellent souvent les Hamraoua. Ce derby mettra aussi face à face deux techniciens qui ont pratiquement tout appris au MC Oran, et qui ont surtout fait les beaux jours des Hamraoua. Belatoui face à Chérif El Ouazzani, constituera aussi un véritable duel fratricide entre deux coachs qui prônent sans cesse le même football.

Un football très technique, basé sur la circulation du ballon. Il n'en demeure pas moins que pour l'instant, la balance penche aujourd'hui en faveur des gars d'El Hamri, quand bien même les Bélabésiens se sont toujours fait un point d'honneur de tenir tête à leur prochain voisin hôte oranais.

Une belle empoignade footballistique en perspective, à suivre demain au stade Zabana, et à l'occasion de laquelle, le grand fair-play devra impérativement être au rendez-vous, notamment entre deux illustres antagonistes de l'Ouest.