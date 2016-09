LIGUE 1 MOBILIS - 4E JOURNÉE:NA HUSSEIN DEY - MC ALGER (DEMAIN-19H) Un derby indécis pour chasser le doute

Par Saïd MEKKI -

Après avoir gagné un premier derby face à l'USM El Harrach (1-2), le MC Alger tentera demain de faire de même pour son second derby, mais cette fois-ci face à une coriace équipe du NA Hussein-Dey sur la pelouse du 5-Juillet.

Mieux encore, après un petit faux pas lors de la première journée face à la JS Kabylie en déplacement à Tizi Ouzou, les joueurs du coach Djamel Menad ont arraché deux victoires consécutives, respectivement face à l'USMH en déplacement et face au CA Batna à domicile (1-0). Une troisième victoire de rang est donc désormais l'objectif des Vert et Rouge demain au stade du 5-Juillet qui afficherait certainement complet.

A la lecture des résultats du MCA, il faut bien reconnaître que c'est un bon début de championnat avec un total d'un nul et de deux victoires en trois matchs dont deux à l'extérieur. Sept points sur neuf c'est de bon augure en dépit du fait qu'après la dernière courte victoire à domicile face au CA Batna (1-0), le coach Djamel Menad reconnaît que beaucoup de boulot attend les joueurs à l'avenir. D'ailleurs, le buteur contre le CAB Hadj Bougueche garde toujours les pieds sur terre lui qui estime que «ce n'est que le début du championnat et on ne peut donc parler de titre dès maintenant...» avant de s'adresser aux supporters leur demandant de patienter «...car on a encore un derby difficile face au NAHD qu'on prépare sérieusement.»De son côté, le coach Djamel Menad déclare que «maintenant, il faut oublier ce match contre le CAB et penser au match contre le NAHD. On va corriger nos erreurs et incha'Allah, on sera au top pour continuer sur cette bonne lancée».

Du côté de l'effectif, il faut bien noter que Menad a effectué quelques changements dans son «onze» rentrant face au CA Batna par rapport au match derby contre El Harrach puisque le coach des Vert et Rouge a choisi Kacem Mahedi à la place de Cherif El Ouazzani, Derrardja la place de Zerdab (sous le coup d'une suspension) et Nekkache toujours mis à l'écart malgré le fait que les supporters ne cessent de réclamer sa titularisaiton. Question simple: Menad prépare-t-il le retour des trois absents contre le CAB pour prendre à défaut cette coriace équipe du NAHD?

Il faut donc patienter jusqu'à demain pour le savoir...

Du côté du NA Hussein-Dey et ironie du sort, le coach Youcef Bouzidi a pris un sérieux risque lors de son dernier match en déplacement face à l'USM Bel Abbès (2-2) en mettant sur le banc pas moins de six joueurs cadres!

En effet, Bouzidi a laissé Ghazi, Ferguène, Gasmi, Harrouchej, Benamara et Herida sur le banc pour les faire remplacer par, Bennaï, Mokhtar, El-Orfi, Chekhmam, Khiat et Benhocine. Et les observateurs se demandent si ce n'est pas une décision réfléchie pour faire reposer les six cadres afin d'être plus en forme dans ce derby contre le MCA d'autant que le coach du NAHD reconnaît avoir voulu démissionner alors que l'administration et le président du club l'ont convaincu de poursuivre jusqu'après l'Aïd. Or, on est bel et bien après l'Aïd et une défaite du NAHD risque peut-être de conforter Bouzidi à quitter les Sang et Or...

Encore faut-il préciser que les Sang et Or ont jusque-là gagné leur premier match contre Relizane sur tapis vert suite au forfait des Relizanais avant de perdre contre la JSK (1-0) et un dernier nul contre l'USMBA (2-2) pour occuper la 7ème place avec le CRB avec un total de 4 ponts chacun.

Seulement, et paradoxalement après la bonne prestation des nouveaux joueurs qui ont arraché un précieux point du nul, le coach Bouzidi s'est compliqué la tâche puisqu'il aura donc l'embarras du choix avec des joueurs voulant tous être titularisés?... Ce derby, comme d'ailleurs, ce genre de rencontres, risque de se jouer sur un détail et c'est donc au plus concentré sur le terrain que la victoire reviendra à moins qu'un nul ne sanctionne les débats. Ce choc entre de vieilles connaissances est donc des plus indécis et espérant que les galeries des deux formations nous feront vivre du spectacle, de leur part dans les gradins comme ce fut le cas lors de la dernière finale de la coupe d'Algérie le 1er mai dernier sur cette même pelouse du stade du 5-Juillet...