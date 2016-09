CLASSEMENT FIFA (SEPTEMBRE 2016) L'EN chute à la 35e place et perd son leadership africain

La sélection nationale algérienne a reculé de trois places et se positionne au 35e rang au classement Fédération internationale de football pour le compte du mois de septembre, publié avant-hier sur le site officiel de la première instance mondiale de la discipline. Les Algériens ont également perdu leur première place sur le plan africain au profit de la Côte d'Ivoire, 34e au classement mondial. Concernant les adversaires de l'Algérie dans les Eliminatoires du Mondial 2018, dont la première journée du 3e et dernier tour se jouera en octobre prochain, l'on constate que le Cameroun a régressé à son tour de 5 places pour occuper la 59e position. Le Nigeria, lui, gagne trois places pour remonter au 64e rang, tandis que la Zambie en perd une pour se retrouver 92e. Le podium est toujours dominé par l'Argentine, suivi de la Belgique et de l'Allemagne. Trois nations sud-américaines, la Colombie, le Brésil et le Chili arrivent juste derrière, respectivement aux 4e, 5e et 6e places.